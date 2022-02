Laura Escanes posa en el hospital tras ser intervenida de hemorroides: "Hicieron trombo"

La influencer Laura Escanes explicó la semana pasada que tendría que pasar por el quirófano para solucionar un problema de hemorroides, generadas por el gran esfuerzo que se hace al dar a luz. Según contó, "no se curaron del todo" entonces e "hicieron trombo", por lo que solo podían ser retiradas mediante una operación, aunque no reveló cuando sería.

Este viernes la joven ha sacado de dudas a sus seguidores, y ha publicado varias imágenes tras la cirugía para tranquilizarles, confirmando que se encuentra bien y que la operación ha sido un éxito. "La operación ha salido bien y yo estoy como una rosita", ha escrito en su perfil de Twitter junto a una imagen sobre la cama del hospital, recoge Divinity.

La operación ha salido genial y yo estoy como una rosita 🌹💗🧚🧚🧚🧚 pic.twitter.com/rNfoJXwOT1 — Laura Escanes (@LauraEscanes) February 18, 2022

Escanes también ha querido aprovechar su cuenta de Instagram para explicar que no había dicho públicamente cuando tendría lugar la operación "porque me estaba mentalizando", aunque ha señalado que se trata de una intervención "sencilla", por lo que ha alentado a sus seguidoras acudir al "proctólogo y no lo dejéis pasar, aunque de pereza".

Apuntaba también que, gracias a los efectos de la anestesia y los calmantes tras la operación, no estaba sintiendo dolor. "Veremos luego en casa", anticipaba esperando que "la recuperación sea lo más rápido posible".

Laura Escanes cuenta cómo ha ido su operación de hemorroides. INSTAGRAM LAURA ESCANES

También han sido muchos los mensajes que ha recibido agradeciéndole que haya hablado de su experiencia para normalizar algo tan habitual en las mujeres tras el parto, al mismo tiempo que se reía junto a alguno de sus followers sobre lo mal que suena la palabra "almorranas".

La catalana, que fue dada de alta el mismo viernes, ha lamentado en la mañana de este sábado la mala noche que ha pasado. "Horrible, insoportable dolorosísimo", ha dicho en una imagen colgada en sus redes sociales aún amaneciendo en la cama, "pero bueno, estoy en casa", ha escrito tratando de ver el lado bueno.