CLAVES | Don Benito y Villanueva votan por su unión: ¿es vinculante la consulta? ¿cómo se llamará la nueva ciudad?

Los ciudadanos de Villanueva de la Serena y Don Benito deciden este domingo 20 de febrero si les espera un futuro juntos o no. La movilización y la unión demostrada por la campaña del 'Si' -todos los grupos políticos de ambos ayuntamientos apoyan la iniciativa- hace pensar que este proceso de fusión se puede producir tarde o temprano.

Sin embargo, como indicó a 20minutos el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, "no solo se van a unir dos pueblos, sino que se van a unir, por primera vez en España, dos partidos judiciales". Eso hace que la unión -si sale adelante la opción del 'Sí'- sea un camino complejo. De la unión de estas ciudades de Badajoz podría surgir la tercera ciudad extremeña más grande en número de habitantes, cerca de 64.000, y uno de los principales polos económicos de la región. Tanto antes como después de la votación, son muchas las dudas respecto a un proceso tan poco habitual: ¿La consulta es vinculante?¿Cuándo se unirían?¿En qué les beneficia?

¿La consulta popular es vinculante? ¿Qué dice la ley al respecto?

No, la consulta no es vinculante. Ni siquiera es necesaria, como indicaba Ana Bahamonde, portavoz del gobierno de Don Benito, el día que se aprobó realizar la consulta: "No es la primera vez que se intenta la fusión, pero sí es la primera vez que existe compromiso político unificado, y que sin ser obligatorio ni vinculante se va a realizar una consulta a la ciudadanía con el compromiso de que si no se alcanza ese 66% no habrá fusión".

En el plano legal, la consulta se puede llevar a cabo porque, según el artículo 71 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, los alcaldes pueden someter a consulta popular "aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos". En noviembre, el Consejo de Ministros aprobó los acuerdos por los que autorizaba a ambas a ciudades a realizar la consulta popular al entender que se ceñía a lo dicho por ese artículo.

¿Qué plazos hay si sale adelante el 'Sí'?

El nuevo municipio resultante de la unión de ambas ciudades "se inserta en un horizonte temporal de aproximadamente 5 años", dice el documento 'Proyecto de fusión de los Municipios Don Benito-Villanueva de la Serena'. Según esta previsión, de los comicios locales de 2027 surgiría el primer arco plenario del nuevo municipio.

Cuando el proyecto eche a andar, ambos ayuntamientos tienen que aprobar por mayoría simple un convenio de fusión que será el instrumento a través del que planificarán, desarrollarán y ejecutarán las actuaciones administrativas que culminarán con la fusión. Este convenio será creado por una Comisión de trabajo, "de naturaleza multidisciplinar", y tendría que estar acabado para finales de 2022 y aprobado durante el primer trimestre de 2023.

El documento del proyecto detalla en profundidad también otras actuaciones relevantes y las fechas aproximadas en torno a las que deberían estar resueltas, en temas como la armonización de la política fiscal de los ayuntamientos o la delimitación del nuevo municipio. En todo caso, la aprobación de la fusión final tendría lugar durante el primer trimestre de 2027.

¿Qué beneficios hay en la fusión?

En base a un informe realizado por un equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura, se considera que hay "una proyección muy favorable de los efectos previstos". Se indican cinco puntos principales en los que habría beneficio tras la fusión:

El "Área Urbana Funcional Don Benito-Villanueva" se convertiría en el segundo polo económico de la provincia con un 11,2% de valor agregado, tan solo por detrás de Badajoz. Sería el "primer polo económico" a nivel regional en el sector de la agricultura y la ganadería. También se convertiría en el "primer polo económico" a nivel regional en el sector industrial. En cuanto al sector servicios, también se pronostica convertirse en el tercer polo de la región, con proyección de poder ser el segundo. Por último, y en relación a todo lo anterior, se espera que la renta de los hogares se incremente un 2,75%, la población con estudios universitarios crezca un 5% y que también suba entre 5 y 15 puntos el empleo -dependiendo del sector-.

Teniendo en cuenta este informe el efecto positivo sobre ambas ciudades sería importante, pero también se señala que se generarán "sinergias de amplio espectro en toda la zona y, como resultado final, un efecto multiplicador en toda la región de Extremadura".

¿Qué nombre tendrá?

Todavía es pronto para saberlo, pero la intención es crear un nombre completamente nuevo que indique el comienzo de una nueva etapa, ya que se busca que la nueva ciudad sea asociada de forma "inmediata" a "un todo y no a una suma de sus partes" a una "única identidad". Para ello se contará con el asesoramiento de un grupo de expertos.

En todo caso, en la elección de los símbolos y signos de la nueva ciudad parece que la intención es continuar con el proceso participativo de la ciudadanía. El documento del proyecto señala que se desarrollará "un proceso de análisis" en el que se integrarán "representantes de las asociaciones más significativas de ambos municipios".

Además, se prevé construir un nuevo núcleo administrativo que tendría que estar terminado para antes de 2027. De esta forma, los núcleos actuales de Don Benito y Villanueva serán reservados "para practicar la oportuna desconcentración de servicios municipales en el nuevo término municipal".

¿Existen precedentes de algo así?

En lo que va de siglo se han producido otras dos fusiones de municipios, pero esta será la primera en la que los ciudadanos lo decidirán mediante su voto. Las dos fusiones han sido en Galicia: en 2013 nació Oza-Cesuras y en 2016, Cerdedo-Cotobade. En ambos casos, a diferencia de la intención que tienen en Don Benito y Villanueva, la fusión también se produjo en el nombre.