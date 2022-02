Don Benito y Villanueva: cincuenta mil extremeños llamados a votar para que la historia de sus pueblos no camine sola

Los alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena se enfrentan a uno de los proyectos más importantes para sus dos ciudades: convertirse en una sola. El domingo 20 de febrero los dombenitenses y los villanovenses están citados para votar en la consulta popular sobre la fusión de estos municipios.

Ambos regidores han exprimido las últimas horas del viernes en la promoción del sí y, aunque el concepto 'unión' en política está algo manido, el cierre de campaña muestra que en este caso es una idea fundamental: José Luis Quintana, alcalde de Don Benito, y Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena -ambos del PSOE- han sido acompañados por Abel Caballero (alcalde socialista de Vigo), Edmundo Bal (diputado de Ciudadanos) y José Luis Martínez-Almeida (alcalde popular de Madrid).

El 'proyecto unión DB + Vva', que esgrime el eslogan #yoSÍmeUNO, está respaldado por todos los grupos políticos de ambos ayuntamientos pacenses, desde Unidas Podemos hasta el PP. El alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, explica a 20minutos que estos municipios no pueden seguir separados porque así son "un freno el uno para el otro siendo tan grandes y estando tan cerca". "Esto es una forma de definir el futuro de las nuevas generaciones, es en su beneficio y en el de todos, pues no estamos dispuestos a perder más oportunidades de las que hemos perdido hasta ahora. Lo que queremos es ganar el futuro, y el futuro se gana estando juntos".

Sobre estas oportunidades habla un informe realizado por un equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. Entre otras ventajas, vaticina que el "Área Urbana Funcional Don Benito-Villanueva" sería el "segundo polo económico de la provincia" -por detrás de Badajoz, pero superando a Mérida- y el "primer polo económico" regional en el sector de la agricultura y la ganadería y en el sector industrial.

Un 76% de la población estaría a favor de la fusión

Quintana está convencido de los beneficios de la unión y que saldrá respaldada el domingo. Defiende que así se mejorará la vida de la gente, "que es una de las obligaciones que tiene la política". En septiembre de 2021, Dataestudios realizó un sondeo para el Diario HOY que pronosticaba para el 'Sí' un 76% de apoyo, cuando el porcentaje mínimo estipulado para considerar seguir adelante es el 66%.

El alcalde dombenitense saca pecho por el proceso iniciado y destaca su singularidad: "El 'Brexit' y la independencia de Cataluña han sido rotundos fracasos para la ciudadanía. Esto es otra cosa. Esto es lo contrario. Esto es unirse. Cuando algunos quieren separarse, nosotros lo que queremos es romper las fronteras y crecer. Desarrollar todo nuestro potencial".

Gerardo Casado Gallardo, presidente de la Asociación para la Unión Don Benito-Villanueva, es uno de esos ciudadanos que llevaba tiempo soñando con esta posibilidad. La asociación se puso en marcha en 2019 para arrojar datos sobre los posibles beneficios de la fusión, pero reconoce que les pilló por sorpresa la iniciativa política. "Desde luego fue una sorpresa para nosotros porque no sabíamos nada de que políticamente los alcaldes estuviesen tratando de llegar a la unión". Casado cuenta que de la posibilidad de la unión "se lleva hablando más de 25 años".

Al margen de encuestas, también es optimista. "En general, por la gente con la que he hablado, creo que va a triunfar el sí", opina, y añade que, entre "las personas que dicen que no están de acuerdo, las razones no son de peso y yo creo que hay unas razones más importantes para el sí que para el no". Cuántas personas están en contra de la fusión se sabrá el domingo, pero sí parece claro que no están contando con la movilización y entusiasmo de los partidarios del 'Sí'.

Además, según la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), más de un centenar de ayuntamientos y mancomunidades integrales de la región han mostrado su apoyo al proceso de fusión. De hecho, aunque la mayoría de miembros de la asociación son residentes en Don Benito o Villanueva, el propio Casado es de La Haba, un pueblo cercano a ambas ciudades. "Hay unas sinergias positivas para los pueblos de la zona, puesto que el crecimiento que vayan a tener esas dos poblaciones -que tendrán más de 60.000 habitantes- lógicamente beneficiará a las poblaciones limítrofes", defiende.

Si sale el sí, ¿qué ocurrirá a partir del lunes?

"Desde el punto de vista jurídico del trámite, queda mucho trabajo por hacer", reconoce el alcalde Quintana. "No solo se van a unir dos pueblos, sino que se van a unir, por primera vez en España, dos partidos judiciales". Aunque es un trabajo "importante" y largo, desde el día 21 espera que se pueda ir "hacia una cogobernanza de los dos municipios, hasta que la unión pueda ser efectiva una vez que superemos todos los trámites jurídicos que tenemos que realizar, que son bastantes".

Las primeras previsiones hablarían de celebrar elecciones municipales únicas para el 2027. Casado entiende que es un proceso lento, pero opina que "se debería hacer un esfuerzo" para, si sale el 'Sí', que "la unión pueda estar hecha para 2024 o 2025".

Todo parece discurrir para que tarde o temprano esa unión se produzca, pero antes tiene que celebrarse la consulta popular. Según el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, hay 21.368 villanovenses y 30.171 dombenitenses con derecho a voto en la jornada del domingo. El plazo de voto anticipado se abrió el sábado 29 de enero y, hasta el 10 de febrero, han votado 4.444 personas en Villanueva y 4.315 en Don Benito.