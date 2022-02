Cambio a horario de verano en España: ¿qué día hay que cambiar la hora en 2022?

En España, todos los años se cambia de hora en dos ocasiones, pasando sucesivamente del horario de verano al de invierno y viceversa. Concretamente, será en el mes de marzo de 2022 cuando se ponga fin al horario actual para pasar al de verano.

De este modo, todos los relojes deberán cambiar de hora el último domingo de marzo, adelantando las agujas en una hora. Es decir, el 27 de marzo de 2022, cuando a las 02.00 horas de la madrugada pasarán a ser las 03.00 horas (hora oficial peninsular).

Es así como se pasa del horario de invierno actual al horario de verano, que dura desde el último domingo de marzo y hasta el último domingo de octubre, tal y como regula la Directiva 2000/84/CE del Consejo de la Comunidad Europea.

Con este cambio de hora, la noche tendrá una hora menos. Los días comenzarán a ser más largos, como es propio de esta estación del año. Sin embargo, el debate del cambio de hora sigue abierto, pero todavía no hay indicios de que vaya a prescindirse definitivamente y no hay unanimidad en suprimir o no el cambio de hora.