Rocío Flores, rota, corta definitivamente la relación con Rocío Carrasco: "La puerta con mi madre está cerrada"

Las declaraciones de Rocío Carrasco en El programa de Ana Rosa no han dejado indiferente a ningún miembro del clan. La hija de Rocío Jurado quiso dejar clara su intención de que se dejase a un lado a su hija, Rocío Flores, pues quería evitar hacerle más daño.

Este jueves, el matinal ha contado con la participación de Rocío Flores en el Club Social, que no ha dudado en responder a su madre. Sin poder evitar las lágrimas, la joven ha comentado que le hubiera gustado que su madre la apartase de las polémicas mucho antes, "desde el minuto cero que empezó el documental".

"Lo de ayer no cambia las cosas con mi madre. Lo hecho, hecho está", ha apuntado Flores que, además, con lágrimas en los ojos, ha señalado que la puerta con su madre va a continuar "cerrada". Una conclusión a la que ha llegado después de la emisión del documental y tras pensar en todo lo que ha pasado en estos años.

"La parte positiva es que, si al fin se logra tanto por parte de ella como por el resto de personas, se me deje respirar, pues ya está", ha agregado la joven. Joaquín Prat, por su parte, ha querido tranquilizar a Rocío exponiendo que en el matinal no se volvería a mencionar el episodio violento que la colaboradora vivió con su madre, lo que ha supuesto que la hija de Antonio David Flores se rompa y comience a llorar.

"Me veo sometida a mucha presión. Ya he tocado fondo. Respeto lo que cada persona haga y también me gustaría que se me respetase a mí", ha añadido la joven. Al ver la situación en la que se encontraba, Joaquín Prat le ha ofrecido continuar con la entrevista en otro momento, cuando ella se encontrase anímicamente mejor, pero Rocío ha mostrado su fortaleza explicando que había ido al programa a "dar la cara" y pretendía seguir haciéndolo.

Rocío ha agregado que no quería comentar más acerca de la intervención de su madre: "Creo que yo también necesito mi tiempo, recomponerme y pensar en mí y en mi salud, sobre todo". Tanto Prat como Bibiana Fernández le han aconsejado que se aleje del televisor y no vea ninguna información acerca de ella o de su familia, a lo que Rocío ha respondido que lo había "intentado mucas veces", pero al final se acababa enterando de todo.

"Principalmente, ahora mismo sufro por mí, pero tengo dos hermanos que me duelen. Tengo una hermana con nueve años y me duelen muchas cosas por ellos", ha sentenciado Rocío Flores.