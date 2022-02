Gloria Camila: "Rocío Flores sigue sufriendo el acoso de la gente y el daño psicológico no va a cesar"

Las desavenencias entre los descendientes de Rocío Jurado continúan, con las dos hermanas Rocío Carrasco y Gloria Camila convencidas de que, por el momento, no es posible un acercamiento entre ellas.

Rocío Carrasco acudió a El Programa de Ana Rosa a hablar de su hija, Rocío Flores y de su hermana, Gloria Camila, y más tarde esta última contestó a sus palabras en Ya son las ocho.

El primer tema del que habló fue sobre el hecho de le requiriera documentación sobre la herencia de forma judicial. "Si la hubiese llamado para pedírselo, se hubiese negado igualmente. Porque en el juzgado ella alude a que es la heredera universal", explicó Gloria Camila.

Para la hija de Ortega Cano, es poco posible una reconciliación entre hermanas: "Después de ver lo de Ana Rosa no creo que llame más. No voy a llamar. Ya no existe la llamada. A mí me ha quedado claro que si yo la llamase no me iba a coger; y si ella me llamase, no iba a estar preparada. Estoy segura de que no me lo cogería", hizo ver Gloria Camila.

Además, la joven también habló sobre su sobrina, Rocío Flores, enfrentada con su madre. Y a pesar de que Rocío Carrasco dijo que iba a dejar a su hija al margen, Gloria Camila cree que el daño está hecho.

"Rocío [Flores] sigue sufriendo por el acoso de la gente, por insultos, amenazas y barbaridades que no van a cesar porque se pare esto. Y el daño psicológico no se va a cesar porque se pare", aseguró Gloria Camila.