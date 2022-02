Tania Llasera pasa por quirófano tras sangrar varios meses por unos pólipos: "Me descuidé por ignorancia y miedo"

Es de sobra sabido que Tania Llasera mantiene informados a sus cerca de 765.000 seguidores tanto de lo bueno como de lo menos bueno. Lo último con lo que ha tenido que lidiar es precisamente de este segundo grupo, dado que la sorpresa de sus fans fue ver de repente a la presentadora en la cama de un hospital tras una intervención quirúrgica a la que ha tenido que someterse.

"Ayer me puse yo primero. Mi cuerpo ha alumbrado dos seres vivos, los ha amamantado y siempre estará para dar abrazos a los míos. Pero de alguna manera siento que ayer mi cuerpo volvió a ser mío. Las que habéis llevado un embarazo sabéis que tu cuerpo deja de ser solamente tuyo. Y durante la primera fase de crianza, en el túnel de la entrega total, es de todos", comenzó el texto que acompañaba las imágenes la presentadora de 42 años.

La bilbaína aseguró que ha tenido que ayudar a su cuerpo porque lo había descuidado "por ignorancia y miedo", pero que llevaba "meses sangrando de manera bestial". Gracias a la ayuda de su ginecóloga -que según Llasera le explica las cosas de tal forma que es fácilmente comprensible- ha podido atajar el problema.

La doctora, continúa la colaboradora, le "absorbió dos pólipos bastante grandes que tenía en el útero" utilizando un "morcelador Myosure". Además, y aprovechando la anestesia, también le introdujo "un DIU hormonal" que recibe el nombre de Kyleena. "Y ahora me siento llena de poder, porque ya no voy a ser una mujer sangrante 20 días al mes, mi cuerpo vuelve a ser mío y nada me puede parar", añadió Llasera.

Para acabar, y además de prometer un vídeo en directo para explicarlo todo con más detalle, Tania animaba a sus seguidoras "señoras y señoritas" a chequearse "los bajos". "No estamos obligadas a estar incómodas por ser mujeres. La ingeniería femenina es tan importante cuando se usa para la reproducción como cuando no", ha argumentado.

La publicación ha recibido multitud de comentarios afectuosos de amistades y otros tantos likes, si bien hay quien ha comentado en referencia a la crucial diferencia de clase que hay entre hacerlo por clínica privada, como es el caso de Llasera, o por la Seguridad Social.