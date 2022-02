Alina Pash no representará finalmente a Ucrania en Eurovisión 2022 después de que renunciase a hacerlo a través de un post subido a su cuenta oficial de Instagram.

"Soy una artista, no un político", aseguró la artista. Unas palabras que recuerdan a las de Chanel, la representante española en el festival.

"No tengo un ejército de PRs, directivos, abogados para contrarrestar todo este ataque y presión, hackeando mis redes sociales, amenazas... Y también la reacción absolutamente inaceptable de la gente que no entiende la situación y olvida la dignidad de cada ciudadano de Ucrania. No quiero esta guerra virtual y el odio. La principal guerra ahora es la extranjera que llegó a mi país en 2014. Ya no quiero ser parte de esta sucia historia. Con mucho dolor en el corazón, retiro mi candidatura como representante de Ucrania en el concurso de Eurovisión", aseguró la artista.

El pasado sábado 12 de febrero, Ucrania eligió a su representante de Eurovisión 2022 en una gala no exenta de polémicas. La elección de la ganadora, Alina Pash, quería ser un símbolo de reafirmación de la cultura ucraniana frente a Rusia. Sin embargo, ligeras afinidades de la cantante con la potencia del este pusieron en peligro su puesto.

Tras la victoria de Pash con el tema Tini zabutykh predkiv (Sombras de los ancestros olvidados) en la que defiende su patria, salieron a la luz incongruencias en un viaje que realizó a Crimea en 2015, un año después de la ocupación rusa.

El Servicio Estatal de Guardia de Fronteras asegura que no emitió un certificado de cruce legal de la frontera administrativa con la Crimea ocupada para la joven y esto ha sido interpretado como una señal de que puede ser pro-Rusia. Además, imágenes han resurgido de ella vestida con un chándal con la bandera del país invasor.

Por esto, la televisión pública ucraniana había "suspendido" su acuerdo con Pash hasta que el Servicio de Fronteras verificara que obtuvo el visado correcto para su viaje a Crimea.