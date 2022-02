Primeras palabras de Nagore Robles tras su ruptura con Sandra Barneda: "Me he sentido muy cuidada y respetada"

Después de unas horas de absoluto silencio, desde que el martes hicieran pública su ruptura, una de ellas, Nagore Robles, ha roto su silencio y ha reaparecido en las redes sociales.

Y lo ha hecho única y exclusivamente para mandar un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que la han mostrado su cariño en estos duros momentos.

"Hola. Quería agradeceros todos los mensajes de cariño que he recibido, porque me he sentido muy cuidada, muy respetada y muy querida. Así que muchas gracias", han sido las únicas palabras de la colaboradora, en sus stories de Instagram y con rostro serio, en relación con este asunto.

Su ex, Sandra Barneda, no ha hecho comentario alguno al respecto, pero sí reapareció en televisión por motivos de trabajo. Solo unas horas después de haber anunciado la ruptura, la presentadora se puso a las 22 horas al frente del Última hora de Secret Story.

Se trata de una tira eventual que no tiene colaboradores, ya que está ella sola en plató. Por eso, no ha habido, de momento, opción de ver coincidir a la ya expareja en el plató, donde acostumbras a vivir momentos de gran complicidad.

Obviamente, Barneda no hizo referencia en ningún momento a lo sucedido con la que ya es su exchica.

Los dos rostros de Mediaset, lugar en el que se conocieron, llevaban juntas desde 2016, pero tuvieron un pequeño bache en septiembre de 2019, cuando informaron que se habían dado un tiempo, aunque manteniendo "una buena relación". En diciembre, se empezó a hablar de reconciliación, algo que se confirmó después.

Sin embargo, esta separación temporal demostró la buena relación que las une, ya sea como pareja o como amigas, y parece que en esta ruptura será del mismo modo. De hecho, llevan meses sin ser novias y, aun así, han intercambiado públicamente mensajes de cariño, como en el reciente cumpleaños de Nagore Robles.