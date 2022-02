María Patiño recuerda en 'Sálvame' su lucha contra la bulimia: "Me sentí culpable por estar enferma"

Rocío Carrasco ha estado en El programa de Ana Rosa hablando sobre lo que pasó el pasado viernes con la llamada de su tío Jose Antonio, pero también sobre lo que se verá este próximo viernes en un nuevo episodio de Montealto: regreso a la casa.

La hija de Rocío Jurado ha hablado sobre sus problemas personales, y sobre dejar a su hija a un lado a partir de ahora. Y María Patiño ha aprovechado este momento para contar su propia experiencia al sentirse incomprendida, y qué le llevó a acercarse a Rocío Carrasco.

"Quería confesarte una cosa. Una de las cosas que me llevó a acercarme a querer entender a Rocío, y a aceptar que me había equivocado, es que yo, hace muchos años, conté que tenía un problema de alimentación. Bulimia. Y la sociedad en ese momento creía que era un problema de niñas caprichosas, que solo queríamos estar delgadas", ha comenzado diciendo muy emocionada.

"Me sentí tan incomprendida socialmente... porque hasta gente con capacidad intelectual, profesionales de la medicina, me hacían sentir mal conmigo misma. Y me sentí culpable incluso por estar enferma", ha relatado la presentadora de Sálvame Lemon Tea ante una atenta Terelu Campos.

"Y claro, yo me decía: '¿por qué no hacemos un esfuerzo por entender lo que no conocemos? ¿Por qué no empatizamos con el dolor?'", ha alegado. Finalmente, ha querido destacar la falta de empatía que está sufriendo muchas veces Rocío Carrasco al contar su infierno personal.

Por su parte, Terelu también ha hecho una confesión personal: "Yo no he vivido en mi familia la bulimia, pero sí la anorexia. Sé lo devastador que es para quien lo sufre, y para quien está al lado. Al final es no sentirse comprendido. Creo que si Rocío Carrasco ha sentido que debe dejar a un lado a su hija, debemos hacer lo mismo".