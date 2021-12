María Patiño se sincera sobre su bulimia: "Detrás de cualquier adicción hay un problema que hay que atajar"

Un día después de celebrarse el Día mundial de la lucha contra los trastornos de la Conducta Alimentaria, María Patiño protagoniza una entrevista exclusiva con la revista Lecturas, a la que ha hablado de la bulimia que padeció en su juventud.

La periodista ha contado que se enfrentó a esta enfermedad con 23 años, y que la superó "con técnicas y trabajo personal": "Nunca, hasta día de hoy, he tenido una recaída".

La presentadora de Socialité se apuntó a una unidad experimental en la Universidad de Sevilla: "Al principio me planteaba qué hacía allí, porque veía a gente peor que yo, pero volví y volví".

"Detrás de cualquier adicción hay un problema que hay que atajar. Hay que averiguar qué es lo que me llevaba a la ansiedad, esa manera de autodestruirme y castigarme. Cuando te perdonas y analizas tu situación y tus carencias y potencias lo positivo que no veías, te vas superando", añade.

La comunicadora, de 50 años, afirma que nunca ha vivido una recaída desde que empezó a tratarse. "Yo nunca podría darme una comilona porque podría pasarme factura. Llevo una vida saludable y si me tengo que comer un flan no me pasa factura. Lo que no puedo hacer es saltarme una comida".