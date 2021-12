Sandra Pica habla de su batalla contra la bulimia: "Cuando me pasa algo malo, me viene la inseguridad y pienso que soy yo"

Sandra Pica es una de las caras más reconocidas de este 2021 en Mediaset. Tras su paso por La isla de las tentaciones, ha formado parte del reality de la temporada, Secret Story, donde ha vuelto a encontrar el amor.

Su relación con Tom Brusse no acabó bien, pero su nuevo idilio con Julen va viento en popa. Sin embargo, la infidelidad del francés causó un gran estrés personal en Pica.

Como ha confesado en su entrevista con Lecturas, Pica tuvo bulimia cuando tenía 15 años, un trastorno alimenticio que su familia tardó dos años en darse cuenta.

"Me dio una bajada de azúcar y me tuvieron que llevar al hospital. Ahí fue cuando se empezaron a dar cuenta de que nada más acabar de comer me iba al baño. Si un día me daba la ansiedad, me daba atracones", ha relatado.

Y, aunque ha conseguido dejar la enfermedad atrás, asegura que nunca puede superarse del todo. En febrero tuvo una nueva crisis: "Me volví a obsesionar. Me pesaba dos veces al día. Empecé a pensar otra vez que era mi cuerpo. Cuando me pasa algo malo, me viene la inseguridad y pienso que soy yo", ha confesado.

Pica llegó a perder nueve kilos en tan solo un mes, pero asegura que "nunca volverá hacer algo así": "Si vuelvo a engordar, haré deporte o una dieta, pero no me volveré a obsesionar". Seguirá en guardia, porque es consciente que el "trauma no se pasa nunca".