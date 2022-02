La noticia de Santiago, el niño de Elche que asesinó a su madre, su padre y su hermano tras haber sido castigado por sus malas notas ha conmocionado a todo el país. La frialdad con la que el joven, de tan solo quince años, relató los hechos ante el juez ha supuesto un vuelco para la familia.

Tras disparar a sus padres y su hermano, de diez años, Santiago mantuvo una vida aparentemente normal durante tres días, en los que se encerró a jugar a la videoconsola, consciente de que iban a encerrarle al descubrir el crimen. "No me extraña que en el pueblo no salgan de su asombro y que los familiares estén destrozados", ha comentado Patricia Pardo en El programa de Ana Rosa.

Rocío Ramos-Paúl ha apuntado que, tras las últimas investigaciones, no se puede hablar de que Santiago hubiera sufrido un brote psicótico. La psicóloga ha destacado que se desconoce qué situación existía en casa con los padres, aunque sí se sabe que hay un detonante, pero "no parece que tengan tanta importancia los videojuegos".

La profesional ha agregado que, aunque no se diagnostica la psicopatía en menores, puesto que son personas que están en construcción, podría ser el caso. Pese a esto, ha querido dejar claro que "con quince años hay posibilidad de recuperación", pues se trata de un trastorno de conducta.

Pardo, por su parte, ha recalcado que, durante el programa del pasado martes, el juez Taín explicó que Santiago, en función del régimen en el que esté, podría ir al instituto con sus compañeros. "Entiendo tu papel y todos creemos en la reinserción, pero como madre me pongo en la piel de las personas de ese pueblo: ¿de verdad tenemos que permitir que un chaval que se ha cargado a toda su familia, incluido su hermano de diez años, vaya al instituto durante seis años como si nada hubiese pasado?", ha criticado la presentadora.

Rocío ha señalado que no se trataría solo de un proceso de reinserción, sino de reeducación: "Sería un error a nivel terapéutico que volviera al centro donde ha ocurrido todo. Pero la reeducación implica una vida normalizada y esto supone que tiene que ir a clase. El primer paso que este chaval va a tener que trabajar en el centro en el que está es el conocimiento del hecho y la responsabilidad que tiene sobre él".

"No es el primer caso que conocemos en menores que luego ha supuesto una reinserción, reeducación, y ha podido empezar una vida normalizada", ha agregado la psicóloga, cuyo proceso ha sido secundado por otros colaboradores de la mesa de actualidad del matinal.

"Como país, tenemos que creer que un menor es reinsertable porque es una persona en construcción", ha apuntado Rocío Ramos Paúl. "Siempre hablamos de que la educación es fundamental y entendemos que, quizá, con quince años es una persona recuperable. Pero entiendo, también, cómo tienen que sentirse las familias de esos chavales del centro al que acuda ahora este chico, haciendo una vida normal y conviviendo con niños de su misma edad", ha señalado Patricia Pardo. "De verdad, confío en la reinserción, pero tengo serias dudas", ha sentenciado la presentadora.