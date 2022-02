Raquel Mosquera carga duramente contra Fidel Albiac, "el maestro que dirige la orquesta": "Nunca da la cara"

"Ella ya no es la viuda de mi padre, ¿no? Porque ahora está casada... Bueno, no sé. No me han dado nada, solo tengo lo que tenía mi madre", declaró Rocío Carrasco sobre Raquel Mosquera.

Este domingo, la peluquera quiso responder a Rociíto en Viva la vida, programa en el que colabora, y lo primero que destacó es que ella iba a ser su "viuda toda la vida", hasta el día en el que se muera.

"Ella prefirió lo que tiene más valor económico y yo lo que tiene más valor sentimental", sentenció la peluquera. "Cuando falleció mi marido no había testamento. Le correspondía una parte a su hija y otra a mí como viuda. Yo estaba bastante mal, ella llevaba abogado. Yo no. A día de hoy, yo no hubiera firmado ese cuaderno particional".

"Me quedé con todos sus trofeos, ella con la casa y la finca. Las dos firmamos. No debe decir ahora que no tiene trofeos de su padre, ¿vosotros creéis que iba a firmar algo si no quiere?", preguntó en el programa de Emma García.

"Preferí quedarme con lo sentimental y renuncié a parte de lo económico", añadió Raquel Mosquera. "Dice que ella fue generosa conmigo por dejarme la peluquería, pero que quede claro que Pedro y yo nos metimos en la compra de los locales. Los he pagado yo durante todos estos años, nadie me ha dejado nada, lo montamos Pedro y yo".

Pero la cosa no ha quedado ahí. Ahora, horas después de su intervención, la peluquera ha publicado una carta abierta dirigida a sus seguidores y donde carga duramente contra Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco.

"Buenas tardes, mis amores y mis corazones. Os envío este documento, para que veáis, como yo ayer en el programa de Viva la vida, donde trabajo de colaboradora, como sabéis. Cuando yo aporto esa documentación, se ve claramente los metros que tiene el piso", abre su comunicado.

A continuación, hace referencia al marido de Rocío, quien se habría puesto en contacto con una "compañera" (presumiblemente Isabel Rábago, con la que tuvo un encontronazo por este tema en plató), a través "de supuestamente llamaditas del maestro que dirige la orquesta. Querían dar a entender de que se había tasado por 160 metros o algo más, para decir que estaban mal las cuentas. Si no digo esto, ya me conocéis y no me quedo a gusto. Recordarla, que reconoció unos años más tarde la hija de mi marido, firmando el documento, que firmó. Que no se hicieron bien las cosas. Por su parte. Teniéndome que aportar un dinero, sin llegar al que realmente me correspondía. Tras la demanda que la puse. Llegando a un acuerdo los abogados", aclara.

"Volver a recordarle que no llevé abogado. Para que le quede claro y se lo recuerde al maestro, pareja de la hija de mi marido. Para que supuestamente no la confundan, y sea objetiva, y no quede mal ella. Ya que el maestro, aunque supuestamente dirige la orquesta, nunca da la cara. La dan otras personas por él. Como su pareja, que es la partitura y su escudo", dice de Fidel, para el que tiene palabras muy duras.

"Ya que él sí estaba ahí con su gorrita y de brazos cruzados escuchando atentamente, muy bien los bienes que había o dejaba de haber etc…. Que, por cierto, se me remueve todo esto cuando hablamos sobre este tema. Me recuerda al mismo momento y último día que estuvo mi marido Pedro conmigo con su hija y su pareja, con su gorrita y de brazos cruzados, escuchando atentamente todo lo que su hija le tenía que decir a su padre. Que quede clarito: había asesor fiscal y amigo de Pedro y Rocío madre y que les llevaba siempre las cuentas a ellos y luego a mí también. Yo no llevé abogado, fui sola y ella si tenía abogado, su pareja actual (el maestro) y el asesor fiscal intermediario", remata Mosquera.