Ana Rosa Quintana reaparece y cuenta que está "en la recta final de la quimio"

Ana Rosa Quintana ha reaparecido en las redes sociales para dar la última hora de su estado de salud. La presentadora, que lleva unos meses de baja por cáncer, ha mandado un mensaje tranquilizador a todos sus seguidores en las redes sociales.

"Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado", arranca la conductora de El programa de Ana Rosa, junto a una foto de ella misma leyendo el libro Un caballero en Moscú, de Amor Towles.

"Afortunadamente, me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio", añade.

"Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos", remata la presentadora.

En efecto, en alguna otra ocasión Ana Rosa ha hecho gala del deporte que realiza durante su tratamiento contra el cáncer. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, celebrado el viernes 4 de febrero, Ana Terradillos que reveló que Quintana sale a andar porque le gusta mucho, y que hasta "10 kilómetros que se hace la tía al día".

"La gente se piensa que es de coña, pero de coña nada", aseguró, elogiando el buen estado de forma de la icónica periodista de Telecinco, que hace apenas unas semanas sopló las velas por su 66 cumpleaños rodeada de sus seres más queridos.