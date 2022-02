Sandra Sabatés, baja por covid en 'El intermedio': "No estaré en toda la semana"

Pese a que la sexta ola está llegando a su fin, el coronavirus sigue haciendo estragos entre los presentadores de televisión. Si hace unas semanas fue Broncano el que se contagió y faltó a su cita con los espectadores de La Resistencia, este lunes fue Sandra Sabatés la que causó baja en El intermedio al dar positivo por covid.

Tras el monólogo inicial de Wyoming, el presentador se dirigió a la mesa: "Quiero saludar a mi compañera Sandra Sabatés que hoy, siendo San Valentín, ha decidido no pasar este día conmigo", afirmó el madrileño.

Tras comentar los regalos que se podrían haber hecho en un día tan especial, la presentadora señaló que "me he quedado en casa porque este fin de semana di positivo por coronavirus".

"Me encuentro bien, estoy perfectamente. Solo un poco congestionada, acatarrada, con síntomas muy leves gracias, entre otras cosas, por las vacunas. El médico me ha dicho que esté una semana en casa", explicó.

Y le dijo al presentador que "me dijo que lo más importante era que me mantuviera muy alejada de ti". Wyoming, sorprendido, le contestó entre risas: "¿El médico que tiene que ver en esto? No dejes que se interponga entre nosotros. Con uno en el programa tenemos suficiente".

El madrileño le recomendó a su compañera que descansara mucho y, a continuación, saludó a Andrea Ropero, que sustituyó a Sabatés: "Esto demuestra que solo yo soy necesario y los demás son contingentes", destacó Wyoming.

"¿Estás nerviosa por hacer el programa?", le preguntó el presentador a la periodista, que con una sonrisa le respondió, antes de comenzar con el repaso a las noticias más destacadas del día, que "por estar contigo, siempre Wyoming".