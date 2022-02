Chris Brown, expareja de Rihanna, recibe una nueva denuncia por violación

Como la cultura de la cancelación no es que funcione como tanto se avienen algunos a pregonar, Chris Brown sacará este 2022 su nuevo álbum, Breezy. Algo que, si esa cultura de la cancelación realmente tuviese algo de peso en la industria, no tendría lugar. Después de la cara amoratada de Rihanna, su expareja, que ya tendría que tener suficiente peso para que otros artistas no colaborasen con el rapero, Brown ha enfrentado solo desde 2019 hasta ahora tres denuncias por violación. La última, este mismo fin de semana.

Tras la cantante de Barbados, quien rehizo su vida con A$AP Rocky y ahora está embarazada e intentando darle un inaudito glamur a su vientre encinto, el músico de 32 años fue detenido hace tres años en París acusado de agresión sexual. En junio de 2021, y después de que una señora de la limpieza le demandase porque el perro del cantante mordió a su hermana, era investigado tras el testimonio en California de agresión sexual de otra mujer. Y este pasado fin de año una joven aspirante a bailarina y que cursaba la carrera de Medicina aseguraba que el cantante de R&B y hiphop la había violado tras drogarla en un yate.

Los abogados de esa joven, Ariel Mitchell y George Vrabeck, pidieron públicamente que cualquiera "con información" les contactase por si la denuncia debía ser de mayor calibre, ya que solo por ella se interpuso una demanda civil por 20 millones de dólares.

Ahora, una nueva mujer ha acudido a la Policía de Miami Beach para denunciar que este mismo método, primero las drogas y después la agresión sexual le ocurrió a ella misma en un hotel. Casualmente, justo un día después de la violación que Brown presuntamente cometió en la embarcación, también en la ciudad del sur de Florida.

Esta segunda joven afirma que fue "drogada y agredida" en el Hotel Fontainebleau de Miami Beach, tal y como explicó al canal local NBC6 su nueva abogada, la misma Mitchell, quien admitió que fue gracias a la valentía de la anterior joven que esta nueva denunciante decidió dar un paso al frente y contactar con ellos para interponer la demanda, lo cual ocurrirá próximamente.

Explica que también ella se encontraba el día anterior en el yate y que no supo de nada de lo que le ocurrió a la otra joven, por lo que quedó con Brown al día siguiente en el hotel, donde "fue agredida". "Nuestra cliente, y usaré sus palabras, únicamente quiere asegurarse de que esto no le vuelva suceder a otra mujer", ha asegurado la letrada a la cadena, quien no ha querido dar más detalles, como si ocurriese con la estudiante de Medicina.

En su versión, detalló cómo se empezó a encontrar mal después de que Chris Brown le diese su segunda copa y cómo este fue a acompañarla a un camarote, donde cerró la puerta tras de sí y la violó hasta eyacular dentro, diciendo acto seguido "He terminado" y marchándose. El artista utilizó entonces las stories de su Instagram para lanzar un escueto mensaje: "Espero que todos veáis este patrón: hay quienes intentan sacar auténticas tonterías". Esas, por ahora, son sus únicas palabras al respecto.