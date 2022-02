Xuso Jones, contra 'MasterChef': "Pasan cosas que el espectador no imagina, mi experiencia fue una mierda"

La polémica continúa envolviendo a Masterchef. Si hace unos días la exgimnasta olímpica, Almudena Cid, aseguró que el programa culinario había sido "la peor experiencia televisiva de mi vida", ahora ha sido el cantante Xuso Jones el que se ha atrevido a hablar sobre cómo fue su paso por el reality de cocina, en el que concursó en 2018, en el canal de YouTube Reyes del Palique, según recoge Vertele!.

El artista ha dejado claro que "respeto un montón el programa y me parece un programón", y sin querer "criminalizar" a nadie, ha calificado de "traumática" su experiencia, pues esperaba un "programa de entretenimiento superblanco, y ni mucho menos".

En 10 días ha reconocido que llegó a perder hasta siete kilos de peso, pues ocurrían cosas durante las grabaciones que "no te cuadran". Sobre ello, Jones ha explicado que para "entretener a la gente en casa", deben suceder determinadas "cositas detrás de cámaras que el espectador no se imagina".

"No me tiréis de la lengua", le ha pedido entre risas a los presentadores del programa, antes de revelar que la producción del programa crea "polémicas" tales como sabotear los platos o cambiarlos de sitio sin conocimiento del concursante: "Llego y están por detrás liándomela, alguien echando no se qué [en el plato] sin yo darme cuenta, o cambiándome los platos de sitio para que venga una persona a gritarme '¿dónde están los platos?', y yo saber al 200% que los he dejado ahí".

Este tipo de cosas ocurrían hasta tal punto que él mismo llegó a preguntarse si se lo estaba imaginando. "Mi experiencia fue una puta mierda", ha concluido Xuso, que confiesa que al término del programa te quedas pensando "qué me han hecho en directo". "Y no puedes decir nada porque... ¿qué vas a decir?", ha señalado.

Sus declaraciones coinciden con las revelaciones que un exguionista de Masterchef que recientemente aseguró que para que el espectador se enganche, la productora "exige al equipo subir la presión sobre un concursante hasta romperlo emocionalmente".

Además, esta persona también explicó que se escoge a los concursantes en base a una serie de "roles" que cumplen y que se busca el "conflicto" entre ellos al colocar cerca a una persona que tiende a "erigirse el líder del grupo" junto a otro "que le discuta el liderato y le confronte".