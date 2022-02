Almudena Cid, sobre 'MasterChef': "La peor experiencia televisiva de mi vida"

Almudena Cid está centrada en su trabajo como actriz. La exgimnasta, que vive uno de sus momentos más difíciles a nivel personal después de su ruptura con Christian Gálvez tras más de una década de amor, se ha refugiado en su trabajo en el teatro, en el que, además, coincide con Félix Gómez.

Ambos participaron en MasterChef Celebrity, el talent culinario de TVE, un hecho por el que fue preguntada por la revista Lecturas.

Sin embargo, la vitoriana no parece que guarde un gran recuerdo de su experiencia en el concurso. Más bien todo lo contrario.

La exgimnasta tilda así su paso por el talent de cocina: "La peor experiencia televisiva de mi vida". Aunque, eso sí, ha preferido no ahondar en el tema y zanjarlo: "No voy a hablar de MasterChef".

Hace unos días, Cid ofreció una entrevista a ¡Hola!, donde vuelve a hablar de su trabajo, del amor, y de su situación personal actual.

"He visto belleza en el dolor. Han aparecido personas que estaban y, de repente, me han salvado", desvela la joven.

Preguntaba sobre si aún cree en los cuentos de hadas, responde: "Todos creemos en los amores de cuentos de hadas, pasamos por ese momento, pero luego ves la realidad. Depende de la experiencia de cada uno. Yo, por ejemplo, he dado un giro al concepto del amor", anuncia.

"He madurado y he aprendido que, en el amor, no solo se trata de dar, sino que también tienes que recibir", indica en unas declaraciones que parecen tener un claro destinatario, el presentador de Mediaset, con quien ha estado más de una década.