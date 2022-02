¿Has sufrido ansiedad mientras estabas de resaca? Existe, se llama 'hangxiety' y estas son sus causas

Sales, bailes, hablas, cantas, disfrutas, bebes... Tal vez se te va un poco la mano con las copas. En resumen, una fiesta épica de las que ya casi no existen desde que apareció la pandemia. Desgraciadamente, la mañana siguiente ya no es tan divertida. Dolor de cabeza, cansancio, debilidad, sed, náuseas... Son algunos de los síntomas típicos de la resaca que aparecen cuando la noche de juerga se va de las manos. Sin embargo, no son los únicos, ya que hay personas que experimentan también un sentimiento de ansiedad.

Bautizado con el nombre de 'hangxiety', resultado de la mezcla de los términos anglosajones 'hangover' (resaca) y anxiety (ansiedad), no se trata de un síntoma tan infrecuente después de una ingesta considerable de alcohol, pues alrededor del 12% de las personas lo padecen, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Utrecht liderado por el doctor Joris C. Verster.

Mientras el cuerpo se recupera de una noche de copas, la resaca sume la mente en un estado de estrés. En este estado, se producen cambios en el sistema inmune, sino que aumentan los niveles de cortisol, la presión en sangre y el ritmo cardíaco; asociados muchas veces a la ansiedad. Además, el cerebro experimenta cambios, y los niveles de dopamina -que juega un papel importante en la regulación de estas sensaciones- bajan, según recoge Science Alert.

Así, la combinación de estrés y falta de sueño derivada de un consumo significativo de alcohol puede afectar al humor y a las funciones cognitivas. Lidiar con todo ello y con otras sensaciones desagradables de la resaca puede dificultar la realización de las tareas diarias y el manejo de las situaciones de ansiedad de manera eficiente.

En esta línea, la gente experimenta emociones negativas durante la resaca y muchos aseguran tener más problemas para regular sus sentimientos el día después de haber bebido, según un estudio de la Universidad de Bath y la de Utrecht. En esencia, muchos individuos se sienten mal tras una noche de copas y les resulta complicado reponerse.

¿Por qué hay gente que experimenta esta ansiedad y otra no?

El dolor es parte de prácticamente cualquier resaca, ya sea de cabeza o de tipo muscular, pero son las personas con tendencia a magnificarlo aquellas con más probabilidades de sufrir 'hangxiety', de acuerdo con un estudio de varias universidades liderado por Sam Royle. Esto explicaría por qué ciertos sujetos son más propensos a padecer este tipo de ansiedad.

También quienes sufren ansiedad en general tienen una tendencia mayor a experimentarla durante las resacas. Acontecimientos vitales negativos, depresión, ira al beber, culpa por consumir alcohol e incluso ciertos rasgos de la personalidad están asociados a cambios de humor en estas situaciones..

Para evitar esta 'hangxiety', las soluciones son las mismas que para tratar la ansiedad provocada por cualquier otro motivo o, claro está, dejar de consumir alcohol.