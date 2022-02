Un médico pide que no le "roben de nuevo" un optimista cartel creado por una paciente de 11 años

Fernando Guzón, un médico de atención primaria de la Sanidad de Castilla y León, ha compartido un tuit muy celebrado por mostrar el tierno gesto que una joven paciente ha tenido con él.

"Mi puerta. Espero no me roben de nuevo el de color. Una niña de once años la autora", dice el tuit, acompañado de una imagen de dicha puerta. Con "el de color" hace referencia al cuarto de los carteles que decoran la puerta.

El primer cartel es un tuit del médico y docente universitario Juan Carlos Giménez: "Es agotador convencer a sanos de que no están enfermos, que la pena es una dimensión de la vida y que la tristeza no se medica, se transita".

"No todo tiene explicación. No todo tiene respuesta. No todo tiene sentido. No todo es justo. No todo es lógico. Aprende a vivir con eso", dice el siguiente cartel, con un discurso en una línea parecida al primero.

Antes de llegar al de color, hay un tercer cartel que loa la relación entre pacientes y médicos de atención primaria: "En los hospitales, las enfermedades permanecen y las personas van y vienen, en atención primaria, las personas son las que permanecen y las enfermedades van y vienen".

El cartel importante, el de la niña de 11 años, destaca por lo colorido y por el mensaje optimista que lanza y complementa al resto de sentencias que tiene el doctor en su puerta: "Que no se nos pase la vida esperando mejores tiempos".