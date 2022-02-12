Quién se presenta por Segovia a las elecciones en Castilla y León 2022

El domingo 13 de febrero de 2022 se celebran las elecciones anticipadas a las Cortes de Castilla y León, por lo que los ciudadanos de esta región deberán acudir a las urnas entre las 09.00 y las 20.00 horas.
Así, estas son las candidaturas que se presentan por Segovia en las elecciones de este domingo.
PARTIDO POPULAR (PP)
- FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ REQUERO
- JOSÉ LUIS SANZ MERINO
- MARÍA ÁNGELES GARCÍA HERREROELENA RINCÓN IGLESIAS
- FRANCISCO JAVIER CARPIO GUIJARRO
- PILAR ARES DE BLAS
- CARLOS ENRIQUE FUENTES PASCUAL (Suplente)
- MARGARITA MEROÑO VALRIBERAS (Suplente)
- DANIEL SACRISTÁN GÓMEZ (Suplente)
CENTRADOS (centrados)
- SANTIAGO GANCEDO BARANDA
- BORJA SANZ QUIZA
- ESTHER BERMEJO BRAVO
- MIRIAM DE ANDRÉS DE LUCAS
- JOSÉ LUIS SANTOS CASAS
- SARA ISABEL DÍEZ SALGADO
- MARÍA CARMEN GARCÍA GÓMEZ (Suplente)
- LUIS MARIANO ORTIZ ESTEBAN (Suplente)
- JUAN JOSÉ ÁLVAREZ FERNÁNDEZ (Suplente)
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
- AFRODISIO ÁNGEL MARTÍNEZ HERRERO
- VÍCTOR MANUEL ALVARADO GÓMEZ
- MARÍA CARMEN VELASCO GÓMEZ
- SARA SACRISTÁN ROMERO
- LUCÍA ALEJOS MARTÍN
- ÁNGEL JIMENEZ POLO
- EDUARDO RICO POLO (Suplente)
- LAURA MARTÍNEZ MINGUELA (Suplente)
- MIGUEL ÁNGEL SAN JOSÉ ABRIL (Suplente)
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
- CARLOS SERRANO HERMO
- AMADA PEÑALOSA CHOUZA
- JORGE CASAS NEIRA
- LUCIA ARRANZ PASCUAL
- CARLOS GIL CUEVAS
- ADRIANA LÓPEZ GARCÍA
- MARIA SOLEDAD ALBA MONFORT (Suplente)
- JACOBO ALFONSO PEÑA CONVERSA (Suplente)
- IRENE ROZAS MARTÍN (Suplente)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
- JOSE LUIS VAZQUEZ FERNANDEZ
- ALICIA PALOMO SEBASTIAN
- SERGIO IGLESIAS HERRERA
- ANDREA RICO BERZAL
- DANIEL BRAVO LOPEZ
- MERCEDES OTERO OTERO
- JOSE ANTONIO GONZALEZ CABALLERO (Suplente)
- MARIA LUISA DELGADO ROBLEDO (Suplente)
- RAMON LOPEZ BLAZQUEZ (Suplente)
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)
- FELIX MATESANZ SACRISTAN
- FRANCISCO PIÑUELA SANTOS
- NOELIA RUBIO RODRIGUEZ
- CARMELO MERINO SANZ
- LARA MARCOS CONTRERAS
- MARIA JOSE HERNANDEZ ARAICO
- ALEJANDRO PLAZA FUENTETAJA (Suplente)
- ANA BELEN GUEMES GUEMES (Suplente)
- DIEGO ALONSO JIMENEZ (Suplente)
VOX (VOX)
- SUSANA SUAREZ VILLAGRA
- MONSERRAT SANZ SOLIS
- CARLOS FRANCISCO SANZ MORENO
- VICENTE ROBISCO LOPEZ
- MARIA SOLEDAD MARTINEZ DE LAGOS MUÑOZ
- JAVIER AGUSTIN JIMENEZ JIMENEZ
- MARIA DEL CALOCO RODRIGUEZ MORENO (Suplente)
- TOMAS LOPEZ ALVAREZ (Suplente)
- ESTHER NUÑEZ MARTINEZ (Suplente)
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
- JUAN MANUEL DIAZ-OTERO HERRERO
- RAQUEL MARTIN SANCHEZ
- ELENA TORRES TORRES
- ANA MARIA GARCIMARTIN HERRANZ
- JULIO VALBUENA PAJARES
- JAVIER GARCIA SENDRA
- NURIA SERRENES CACHORRO (Suplente)
- PATRICIA MARQUES TEJEDOR (Suplente)
- DANIEL GARCIA BARATA (Suplente)
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