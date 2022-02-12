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Quién se presenta por Segovia a las elecciones en Castilla y León 2022

20minutos  NOTICIA12.02.2022 - 09:39h
  • En el BOCYL se encuentran los listados con todos los candidatos por cada una de las provincias que tiene la región. 
Así abre un colegio electoral este 4M
Colegio electoral. 
Europa Press

El domingo 13 de febrero de 2022 se celebran las elecciones anticipadas a las Cortes de Castilla y León, por lo que los ciudadanos de esta región deberán acudir a las urnas entre las 09.00 y las 20.00 horas.

Así, estas son las candidaturas que se presentan por Segovia en las elecciones de este domingo. 

PARTIDO POPULAR (PP)

  • FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ REQUERO
  • JOSÉ LUIS SANZ MERINO
  • MARÍA ÁNGELES GARCÍA HERREROELENA RINCÓN IGLESIAS
  • FRANCISCO JAVIER CARPIO GUIJARRO
  • PILAR ARES DE BLAS
  • CARLOS ENRIQUE FUENTES PASCUAL (Suplente)
  • MARGARITA MEROÑO VALRIBERAS (Suplente)
  • DANIEL SACRISTÁN GÓMEZ (Suplente)

CENTRADOS (centrados)

  • SANTIAGO GANCEDO BARANDA
  • BORJA SANZ QUIZA
  • ESTHER BERMEJO BRAVO
  • MIRIAM DE ANDRÉS DE LUCAS
  • JOSÉ LUIS SANTOS CASAS
  • SARA ISABEL DÍEZ SALGADO
  • MARÍA CARMEN GARCÍA GÓMEZ (Suplente)
  • LUIS MARIANO ORTIZ ESTEBAN (Suplente)
  • JUAN JOSÉ ÁLVAREZ FERNÁNDEZ (Suplente)

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

  • AFRODISIO ÁNGEL MARTÍNEZ HERRERO
  • VÍCTOR MANUEL ALVARADO GÓMEZ
  • MARÍA CARMEN VELASCO GÓMEZ
  • SARA SACRISTÁN ROMERO
  • LUCÍA ALEJOS MARTÍN
  • ÁNGEL JIMENEZ POLO
  • EDUARDO RICO POLO (Suplente)
  • LAURA MARTÍNEZ MINGUELA (Suplente)
  • MIGUEL ÁNGEL SAN JOSÉ ABRIL (Suplente)

UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)

  • CARLOS SERRANO HERMO
  • AMADA PEÑALOSA CHOUZA
  • JORGE CASAS NEIRA
  • LUCIA ARRANZ PASCUAL
  • CARLOS GIL CUEVAS
  • ADRIANA LÓPEZ GARCÍA
  • MARIA SOLEDAD ALBA MONFORT (Suplente)
  • JACOBO ALFONSO PEÑA CONVERSA (Suplente)
  • IRENE ROZAS MARTÍN (Suplente)

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

  • JOSE LUIS VAZQUEZ FERNANDEZ
  • ALICIA PALOMO SEBASTIAN
  • SERGIO IGLESIAS HERRERA
  • ANDREA RICO BERZAL
  • DANIEL BRAVO LOPEZ
  • MERCEDES OTERO OTERO
  • JOSE ANTONIO GONZALEZ CABALLERO (Suplente)
  • MARIA LUISA DELGADO ROBLEDO (Suplente)
  • RAMON LOPEZ BLAZQUEZ (Suplente)

PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)

  • FELIX MATESANZ SACRISTAN
  • FRANCISCO PIÑUELA SANTOS
  • NOELIA RUBIO RODRIGUEZ
  • CARMELO MERINO SANZ
  • ​LARA MARCOS CONTRERAS
  • MARIA JOSE HERNANDEZ ARAICO
  • ALEJANDRO PLAZA FUENTETAJA (Suplente)
  • ANA BELEN GUEMES GUEMES (Suplente)
  • DIEGO ALONSO JIMENEZ (Suplente)

VOX (VOX)

  • SUSANA SUAREZ VILLAGRA
  • MONSERRAT SANZ SOLIS
  • CARLOS FRANCISCO SANZ MORENO
  • VICENTE ROBISCO LOPEZ
  • MARIA SOLEDAD MARTINEZ DE LAGOS MUÑOZ
  • JAVIER AGUSTIN JIMENEZ JIMENEZ
  • MARIA DEL CALOCO RODRIGUEZ MORENO (Suplente)
  • TOMAS LOPEZ ALVAREZ (Suplente)
  • ESTHER NUÑEZ MARTINEZ (Suplente)

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

  • JUAN MANUEL DIAZ-OTERO HERRERO
  • RAQUEL MARTIN SANCHEZ
  • ELENA TORRES TORRES
  • ANA MARIA GARCIMARTIN HERRANZ
  • JULIO VALBUENA PAJARES
  • JAVIER GARCIA SENDRA
  • NURIA SERRENES CACHORRO (Suplente)
  • PATRICIA MARQUES TEJEDOR (Suplente)
  • DANIEL GARCIA BARATA (Suplente)
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