Un joven acumula en su propia casa más de 200 esqueletos, columnas vertebrales y cráneos

Un joven de Brooklyn (EE UU), Jon Pichaya Ferry, también conocido como JonsBones, posee una escalofriante colección de huesos humanos en su propio hogar. Aunque tiene una buena coartada para ello, es vendedor médico.

"Actualmente, tengo 13 esqueletos completos que contienen todas las partes, así como más de 100 columnas vertebrales y 100 cráneos que guardo en una sala de exhibición en mi apartamento dúplex”, afirma este joven de 22 años, según informa el New York Post.

Ferry trabaja con instituciones educativas, profesionales médicos, historiadores y agencias de búsqueda y rescate de personas -sirven para adiestrar a perros rastreadores para encontrar personas desaparecidas-. Además de ser un trabajo totalmente legal, sirve de gran ayuda para la educación anatómica.

“Solo trabajo con huesos médicos, que son los que usan los propios médicos y los osteólogos para estudiar. La mayoría de los huesos que adquiero provienen de profesionales médicos”, defiende. Asegura no trabajar con esqueletos tribales ni que procedan de tumbas profanadas. "Todo con lo que trabajo ha sido donado a la ciencia".

Muchas personas en internet no están convencidas de que su trabajo sea legal y suele recibir numerosas críticas que cuestionan su ética. "He recibido más de 40.000 comentarios en las redes sociales que piensan que es ilegal", cuenta. "Es un comercio bastante estigmatizado".

El comercio de estos huesos comenzó como un regalo de la infancia. Su padre, médico, le regaló un esqueleto de rata y un cráneo humano que había adquirido en una feria de ciencias cuando Jon tenía 15 años. Desde entonces se obsesionó con los huesos de por vida y siguió coleccionando esqueletos de animales para estudiarlos.

Jon, todo un experto, alerta sobre el tratamiento de huesos, algo que no es nada fácil. "He visto algunas situaciones en las que las personas heredan cráneos y no conocen las leyes o reglamentos, por lo que los entierran en su jardín trasero, lo que puede causar un problema años después cuando llega la policía”, explica.