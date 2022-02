Marina ('La isla de las tentaciones') se quita todos los retoques estéticos de su rostro, totalmente cambiado en meses

Marina García ha tomado una drástica decisión. La joven andaluza, de solo 23 años, se aficionó a los retoques estéticos a raíz de su participación en la segunda edición de La isla de las tentaciones. Pues bien, ahora quiere dar marcha atrás.

Alejada de la televisión, ha decidido retirar de su cara todos los rellenos que llevaba para conseguir, según asegura, una imagen más natural, tal y como era antes de su paso por el reality. Después de ponerse a prueba, su rostro cambió sobremanera debido a estos retoques.

Así, la andaluza, que según Telecinco se ha sometido a cuatro operaciones estéticas y a por lo menos cinco retoques, ahora opina que esto no le favorece.

"Me preguntáis mucho por los retoques estéticos, os quiero explicar. Hace unas semanas os dije que me quería quitar todo y eso estoy haciendo. Incluidos los restos de ácido hialurónico que quedan en mi rostro. No porque no esté a favor de él, todo lo contrario, sino porque estos años atrás no he sabido lo que le sentaba bien a mi cara y piel y ahora sí lo sé. De ahí que me veáis diferente, con un aire más natural…", escribe en sus redes.

'Story' de Marina García. INSTAGRAM

Eso sí, no lo hace por las críticas recibidas al respecto, sino por propia decisión. "Las críticas siempre llegan, seas como seas y hagas lo que hagas. Yo jamás me guiaré por nada ni nadie, solo por mi decisión propia y mi ética. Ojo, esto no quita que me esté cuidando más que nunca, tanto en piel, como en alimentación o en salud mental… Estoy depurándome entera, por así decirlo", confiesa.