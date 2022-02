Camila de Cornualles admite que le encanta que los libros contengan "momentos picantes"

Da la sensación de que ya le da un poco igual todo en esta vida. Isabel II ya le ha dado su beneplácito para que sea nombrada "reina Camilla" cuando su hijo, Carlos de Inglaterra, suba al trono, y ella ya se desenvuelve y si hay un momento incómodo lo solventa con una pequeña broma que puede o no esconder algo de verdad, pero que, al fin y al cabo, le da lo mismo: ella ya va a ser reina.

El momento ha ocurrido en una recepción que la duquesa de Cornualles ha llevado a cabo en Clarence House, donde debían celebrarse los éxitos que el equipo ecuestre británico consiguió en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, donde los jinetes y las amazonas del país anglosajón son de las primeras potencias del mundo.

La futura reina estaba hablando con el jinete Sir Lee Pearson, quien ha ganado nada más y nada menos que 17 medallas en Juegos Paralímpicos de Verano entre Sídney 2000 y Tokio 2020, siendo el abanderado británico en Río de Janeiro 2016. Pearson tenía un regalo preparado para dárselo a Camilla.

En un momento dado de su conversación, el jinete aprovechó para regalarle una copia dedicada de su autobiografía, I am who I am ("Soy quien soy", en español), en la que repasa no solo sus éxitos sino también las dificultades hasta alcanzarlos, con especial hincapié en cómo le costó aceptar su homosexualidad y, claro, su vida más allá de los reconocimientos. Es en estos casos donde, le advirtió a Camilla Parker Bowles, el libro entra en algunos pasajes "picantes".

El resto de los presentes, ante tal afirmación, no dudaron en poner el oído para ver qué respondía la futura reina, que exclamó: "¡Uy! Si a mí me encantan los momentos picantes. Estoy deseando leerlo". Algo que no solo ha servido para demostrar lo buena lectora que es Camila de Cornualles, sino su interés por mostrarse cercana, toda vez que los pasajes a los que se refería Pearson se refieren a sus primeros encuentros sexuales.

La esposa del príncipe Carlos, por cierto, le dio el ejemplar a uno de los sirvientes de palacio para que lo llevase directamente a sus aposentos.