Uno de cada tres españoles afirma que la situación económica de su hogar ha empeorado en comparación con su estado hace seis meses. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del Índice de confianza del consumidor (ICC), una encuesta mensual que publica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y cuyos resultados de enero se han conocido este miércoles.

No obstante, la situación autopercibida por las familias es algo mejor que la que los encuestados ven en la economía española. Así, el 59% de los encuestados cree que la economía nacional está peor ahora que hace seis meses. A nivel laboral, casi la mitad (46,6%) afirma que encontrar trabajo o mejorar las condiciones del actual es más difícil ahora que hace medio año.

Sin embargo, pese a estas opiniones, la confianza de los consumidores en la economía mejoró en enero en comparación con diciembre y alcanzó su máximo desde octubre del año pasado. El ICC -que traslada a números las respuestas a la encuesta- se elevó hasta los 89,3 puntos en enero, ocho por encima del nivel de diciembre.

Este índice se construye a partir de otros dos indicadores que miden la visión que tienen los consumidores sobre la economía actual y de las expectativas de futuro. De esta forma, el índice que mide la percepción de la situación actual, se alzó en enero hasta los 73,6 puntos -3,8 por encima de diciembre-, mientras que el de las expectativas futuras creció hasta los 105,1 puntos -12,3 puntos más-.

La inflación se nota en el bolsillo

Uno de los problemas que más preocupan a los consumidores es la inflación, que el pasado enero alcanzaba el 6% interanual y lleva meses moviéndose en niveles no vistos en casi 30 años. Sobre este asunto, las expectativas de futuro de los consumidores no son buenas: más de la mitad de los encuestados (55,3%) sostiene que la inflación irá a peor a lo largo del año. Una opinión que va en consonancia con las cifras que maneja el Banco de España, que estima un incremento promedio de la inflación en 2022 del 3,7%, superior al 3,1% registrado el año pasado.

Además, los efectos del alza de precio sobre los bolsillos ya se están haciendo notar, pues uno de cada cinco españoles considera que la inflación ha empeorado la situación económica de su hogar. Entre quienes declararon que su economía personal era ahora peor que hace seis meses, la razón más argüida fue "el alza continuada de precios", muy por encima de motivos como la disminución del ingreso familiar, el estancamiento salarial o el aumento del gasto familiar (todas ellas en torno al 11%).

Pisos e hipotecas más caros

Los españoles apuestan también porque las grandes decisiones de consumo resultarán más costosas en el futuro próximo. Según el CIS, seis de cada diez encuestados esperan que el precio de la vivienda siga creciendo en 2022 y casi la mitad (un 48%) cree que los tipos de interés que cobran los bancos en sus préstamos irán al alza.

Sin embargo, las expectativas de consumo y ahorro no han sufrido grandes alteraciones. El 61% considera que sus posibilidades de adquirir bienes duraderos (tales como coches, muebles, electrodomésticos, pero no inmuebles) siguen igual, frente a un 19,3% que consideran que han empeorado y un 16,6% que han mejorado. En cuanto al ahorro, la mitad de los encuestados considera que sus posibilidades de ahorrar no cambiarán, frente al 29,4% que cree que empeorarán y el 18,4% que espera que mejoren.