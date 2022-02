Omar Sánchez rompe su silencio, acusa a Anabel Pantoja y desvela que ocurrió algo determinante en Cantora

Era una de las entrevistas más buscadas. Omar Sánchez ha roto su silencio y lo ha hecho para la revista Semana, en la que habla abiertamente de su ruptura con Anabel Pantoja.

Después de varios días sintiéndose el centro de atención, tras confesar la que ya es su expareja, en Sálvame, que habían terminado su relación después de apenas cuatro meses como marido y mujer, ahora es el turno del canario.

"Anabel dejó de necesitarme a su lado", es el duro titular que elige la revista para la entrevista exclusiva. En ella desgrana lo que para él ha sido esta relación de años, aunque de solo unos meses como casados.

Además, acusa a su ex de haber cambiado. "Es otra persona totalmente diferente de la que me enamoré", dice tajante el exsuperviviente, que cree que tuvo que dar antes el paso de dejarlo. "Si hubiera sabido lo que sé ahora, no me habría casado", declara.

El canario desvela también un episodio en Cantora, ocurrido en una de sus visitas, que supuso un punto de inflexión para su relación: "En Cantora ocurrió algo que hizo replantearme el futuro de la relación", sorprende.

Este martes, adelantaron en Sálvame lo que iba a ser esta entrevista, y hubo reacciones de los tertulianos. "Es un desagradecido. Anabel le ha puesto en un sitio en el que él no habría estado en la vida. Gracias a Anabel, tienes una nueva vida", explotó Kiko Matamoros. Al igual que Carmen Borrego, que también se ha puesto del lado de Anabel: "Ella no ha dicho nada malo de él. Ha sido absolutamente sincera. No entiendo por qué tiene que decir esas cosas de Anabel".

"No ha descubierto América con esto. No me ha parecido tan fuerte. Como yo dije que estaba al 60%, pues él me dijo que claro, que si se lo hubiera dicho, no se habría casado", reaccionó, por su parte, la propia Anabel.