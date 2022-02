'Sálvame' adelanta detalles de la exclusiva que Omar Sánchez ha dado: "Si lo hubiera sabido, no me habría casado"

La ruptura de Anabel Pantoja y Omar Sánchez sigue trayendo cola. No solo ha provocado que la influencer dejara Sálvame durante 24 horas (con su posterior disculpa), sino que también está creando bandos muy definidos entre sus compañeros del programa de Mediaset. Y el adelanto por parte de Adela González de varios titulares de una exclusiva de Omar Sánchez no ha hecho más que dividirlos más.

Tal y como revelaron, el pasado viernes, el canario acudió a Madrid para hablar dar una exclusiva con una revista, y parece que será Semana en la que protagonice su portada.

"Si hubiera sabido lo que sé ahora, no me habría casado", es el primero de los titulares de la entrevista que ha concedido y que Sálvame ha adelantado por sorpresa.

"No he descubierto América con esto. No me ha parecido tan fuerte. Como yo dije que estaba al 60%, pues él me dijo que claro, que si se lo hubiera dicho, no se habría casado", ha reaccionado Anabel.

"Anabel es otra persona totalmente diferente de la que me enamoré", ha sido el segundo titular adelantado por el programa. Y, poco a poco, los colaboradores han decidido hablar claro y sin tapujos sobre lo que piensan sobre la separación de Anabel Pantoja. Y la colaboradora ha tenido un apoyo inesperado: Kiko Matamoros.

"Es un desagradecido. Anabel le ha puesto en un sitio en el que él no habría estado en la vida. Gracias a Anabel, tienes una nueva vida", ha explotado el tertuliano. Al igual que Carmen Borrego, que también se ha puesto del lado de Anabel: "Ella no ha dicho nada malo de él. Ha sido absolutamente sincera. No entiendo por qué tiene que decir esas cosas de Anabel".

"En Cantora ocurrió algo que me hizo replantearme la relación"

Más tarde, Adela González ha adelantado otro titular más: "En Cantora ocurrió algo que me hizo replantearme el futuro de la relación". Este es el que, visiblemente, más ha molestado a Anabel Pantoja, ya que ha insistido mucho en que no se tocara ese tema.