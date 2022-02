"No puedo ni pronunciar su nombre. Me duele tanto su ausencia... Mi vida ya no es la misma". Así ha comenzado relatando Adela González Acuña, la nueva presentadora de Sálvame, las supuestas confidencias de Omar Sánchez a su amiga Lara Sajen tras su ruptura.

"Demasiados cambios, ¡y tan rápido! Mi ilusión es tener hijos y formar una familia. Pero creo que Anabel no piensa lo mismo": estas palabras han mostrado lo mucho que el canario echa de menos a la que fuese su mujer, Anabel Pantoja, y podría haber dado una pista sobre el motivo de su separación: formar o no una familia. Pese a ello, la influencer no ha querido comentar ni una sola de las palabras.

"Fue decirme que se separaba y al día siguiente hacer la mudanza. Es terrible. La casa está vacía y se me cae encima", concluye. Junto a estas últimas palabras, Adela ha descubierto a la confidente de Omar Sánchez, y no era otra que Lara Sajen, artista y concursante de Supervivientes o Maestros de la costura. Pero, ante la aparición de Lara, Anabel ha decidido abandonar el plató, harta de que se siguiera hablando sobre su vida privada.

"El diario de Noah", ha dicho Anabel, ridiculizando lo que estaba haciendo el programa. "Hay unos límites. Lo he dicho antes e insisto de nuevo". Y, tras abandonar la colaboradora el plató, Belén Esteban ha puesto en duda las palabras de Lara, afirmando que tiene información que desmentiría que hubiera hablado con Omar.

Pese a ello, Sajen ha insistido en que ha conversado varias veces con su amigo y excompañero de reality, pero que no tiene ninguna prueba porque no graba ciertas conversaciones tan privadas.