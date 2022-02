La separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez está provocando muchos quebraderos de cabeza a la pareja. Y, sobre todo, a ella, ya que acababa de volver a Sálvame como colaboradora después de una larga ausencia. La influencer está enfrentándose continuamente a rumores y declaraciones de sus compañeros, saliendo en defensa no solo suya, sino de su expareja.

Después de que Sálvame Lemon Tea haya mostrado unas imágenes de Omar Sánchez en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, acompañado de una amiga en común de la pareja, Anabel ha abroncado al programa. "Esa chica es vecina nuestra. Vamos a calmarnos un poco y, por mucho que le cubráis la cara, son personas anónimas, así que hay que tener cuidado".

Pero su enfado ha ido a más, y ya ha decidido comentar lo molesta que está con los programas del corazón: "¿Veis normal que yo me separe y a los dos días sea yo como la Puerta de Alcalá? No es normal que yo me separe y pase todo esto".

También ha querido hacer referencia a los supuestos rumores de terceras personas como motivo de la separación. "No voy a responder a nadie que no tenga credibilidad. Mi separación no es un circo. Si esto se convierte en un circo, cojo el petate y me voy a Canarias", se ha quejado.

Ante esas declaraciones, Terelu Campos ha querido expresar lo que pensaba sobre el enfado de Anabel Pantoja. "Me parece fenomenal que te enfades, pero si tú publicas tu vida en las redes, la expones, no te puedes quejar luego", ha dicho tajante.

Jorge Javier Vázquez trata de calmarla

Anabel Pantoja, harta MEDIASET

Una vez terminado Sálvame Lemon Tea, el enfado de Anabel Pantoja ha ido a más y ha decidido parar los pies al programa. "Hasta aquí. Yo no voy a venir aquí a justificarme toda la vida. Ya no quiero trabajar aquí más".

Pese a que Jorge Javier Vázquez ha tratado de calmar a la colaboradora, Anabel se mostrado tajante con su decisión. "No me interesa seguir aquí por mi salud mental. Yo de aquí me fui mal. He vuelto porque viene bien la rutina, viene bien el dinero... pero no. Yo no aguanto más. Mi madre tiene una edad. Estoy hasta el mismísimo de todo. Yo puse unos límites pero ya está".

"Soy personaje público. Vengo, doy la cara, pero ya. Hasta ahí. Estoy harta. Prefiero estar en mi casa, en mi cueva. Yo he venido aquí porque necesitaba que mi mente se despejara, pero esto ya no me compensa".