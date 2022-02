Para que tengamos un móvil, una consola, una televisión, un coche, casi lo que sea, se necesitan semiconductores. O chips. Y ese sector también es parte de la lucha geoestratégica que se está librando ahora mismo en todo el mundo, con China, Estados Unidos o Japón, pero también con la Unión Europea. Precisamente para no perder ese 'tren del progreso' la Comisión Europea presentó este martes la EU Chips Act, con la que espera llegar a ser, quién sabe, una 'superpotencia' de los semiconductores a medio plazo.

La movilización para ello alcanzará los 43.000 millones de euros, entre inversiones ya fijadas y otras que se harán. Ahora mismo en la UE se producen solo el 9% de los chips a nivel mundial y el objetivo es que se genere el 20% de todos para el año 2030. Raquel Jorge Ricart, investigadora de Elcano, y Andrea G. Rodríguez, investigadora principal en asuntos digitales del European Policy Centre, analizan el asunto para 20minutos y aportan las claves del paso dado por la Comisión Europea.

Jorge cuenta que el primer objetivo "es reducir la dependencia" y que haya una "centralización". La meta del plan es que la UE controle el 20% del mercado global, en colaboración con otros países como EE UU, Japón, Singapur o Corea del Sur. La cantidad será de 43.000 millones "tanto de inversión pública y privada", pero no se puede olvidar que hay un reto importante: "Si lo comparas con otras inversiones de otros países puede ser una cantidad escasa", cuenta la experta.

Por ejemplo, Estados Unidos destinará 52.000 millones en total. "La financiación de la UE tiene una parte que ya existía antes, mientras que China apuesta por 105.000 millones entre 2015 y 2025 y en Corea 450.000 millones solo de inversión privada hasta 2030", desarrolla. En ese contexto, dice Jorge, "la de la UE es una cantidad todavía humilde. Desde un punto de vista financiero es realista para crear, como se prevé, tres o cuatro megafactorías. Hay una ambición a valorar pero se podría ampliar la cantidad", termina.

"Desde lo que se refiere a la ejecución yo veo dos partes", prosigue. La primera es que es "una propuesta característica porque se apuesta por los subsidios". Lo que pretende es que crezcan las industrias de semiconductores, y además hay tres condiciones muy concretas: "Que sea con un enfoque paneuropeo para que no beneficie a unos pocos Estados miembros, que se destine a proyectos muy concretos y que no sea todo financiación pública". Pero faltan pasos por dar. Ahora el asunto tiene que pasar por el triálogo, es decir, por la 'negociación a tres' entre la Comisión, la Eurocámara y el Consejo de la UE.

En el Parlamento Europeo habrá rivalidad pero la clave será en el Consejo. "Y creo que esto es interesante porque la presidencia rotatoria de los 27 la ocupa ahora mismo Francia y habría que ver si París está realmente interesado, sobre todo para proyectar la soberanía tecnológica, pero habrá que ver si va a favorecer el tema de los subsidios", comenta Jorge. La experta calcula que el Consejo "puede dar su visto bueno pronto", pero es casi tan importante el cómo, "porque Francia va a querer hacer las cosas a su manera". Rodríguez es más optimista con el papel galo y considera que también le podría suponer "venderlo como una victoria de Macron y a Francia le conviene dentro de los propios cálculos geopolíticos".

Andrea G. Rodríguez, no obstante, es más cauta cuando se le pregunta si la propuesta de la Comisión es realista y avisa de que puede haber problemas hasta 2030 que provoquen que no llegue donde quiere el Ejecutivo comunitario. "Ahora la UE domina en torno a un 10% del mercado y la idea de doblarlo en solo ocho años es demasiado optimista", sostiene. El objetivo es que en 2030 EE UU y la UE sumen el 50% para equilibrar el mercado. "Sería factible si tuviéramos toda la infraestructura en marcha, pero solo tenemos parte, más allá de las alianzas que ya hay firmadas. Suponiendo que todo salga bien, no creo que lleguemos al 20%", matiza la analista.

La importancia de las materias críticas

Jorge va al fondo del asunto. "Se habla también de un mecanismo de coordinación entre los Estados miembros y la UE" de forma que se colabore para mapear las necesidades, de materias críticas, etc. "Esto es positivo porque el mapeo ya se está haciendo mucho pero hay un reto muy importante, porque hay muchos Estados miembros que todavía no tienen definidas cuáles son para ellos las materias críticas", argumenta, dejando entrever que habrá cuestiones todavía algo 'espinosas' por abordar.

En todo caso, la Comisión considera que no tiene tiempo que perder. "La idea es ponerse a trabajar en ello ya, pero puede haber una limitación y es que ya en otros temas de política industrial se fue demorando la puesta en marcha. Ya en 2013 se intentó lanzar una estrategia de chip y no se llevó a cabo por ciertos problemas", recuerda Raquel Jorge, que, eso sí, cree que la de ahora será "una estrategia más inmediata, porque tenemos herramientas para ello". El hándicap "puede ser que cuando se intente negociar con empresas extranjeras a nivel regulativo pueda haber un poco de fricción".

Rodríguez añade a este respecto que la regulación "ya la han acabado", y por "podría ir rápido". Desde que se anunció hasta que ha salido han pasado solo cinco meses, "que es velocidad de la luz para lo que suelen demorarse este tipo de asuntos" en la UE. "Puede que haya habido consultas anteriores y salga todo de forma ágil", insiste, pero no obvia que haya puntos que puedan "chocar con intereses nacionales por ejemplo con Países Bajos", una de las grandes potencias en esta área en la Unión. De manera más veloz o menos, el objetivo de la UE es ser, en lenguaje muy peliculero, una 'superpotencia' de los chips. Pero tiene que aprender a andar antes de correr. Y está dando los primeros pasos.