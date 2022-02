Anabel Pantoja recula y no se marcha de 'Sálvame': "Me comporté como una niña pequeña"

La vuelta de Anabel Pantoja a Sálvame no ha podido ser más caótica. Nada más regresar después de una larga ausencia, la colaboradora ha tenido que enfrentarse a un intenso escrutinio de todos sus compañeros debido a su separación de Omar Sánchez. Así que la sobrina de Isabel Pantoja no pudo aguantar más y afirmó que abandonaba el programa para cuidar su salud mental.

Pero ya se sabe cómo funciona el programa de Telecinco, y ninguna decisión es definitiva. Todo siempre puede dar giros inusuales, y en este caso ha pasado lo mismo. Al día siguiente de su nuevo abandono, la influencer ha vuelto al programa y ha contado en Sálvame Lemon Tea los motivos por los que finalmente no se irá.

"Primero, estoy aquí hoy porque tengo que acudir a mi puesto de trabajo. Y segundo, porque una persona puede cometer un error, y ayer fueron muchas cosas, y uno de los errores que cometí fue comportarme como una niña pequeña, como una caprichosa. Y creo que este programa y la gente se merecen que esté yo aquí", ha dicho visiblemente emocionada.

Anabel Pantoja vuelve a Sálvame y pide disculpas a todo el equipo por su comportamiento de ayer #SalvameLemonTea #yoveosalvame pic.twitter.com/lNnQaCB60I — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 8, 2022

"Espero no volver a cometer ese error. Ayer fue un lunes que patiné. Pido perdón, sobre todo a la gente que está detrás y a los cámaras. Yo ayer me desbordé, pero no solo por una cosa o por otra, ya que yo ahora mismo tengo encima muchas cosas, y muchas aún no son públicas", ha añadido. Su disculpa ha arrancado elogios por parte de Terelu y María Patiño, y también de Adela González, la nueva incorporación del programa.