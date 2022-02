Blanca Portillo se declara a Jorge Ponce en 'La Resistencia': "Tú eres un hombre casado y yo soy una señora mayor..."

La Resistencia recibió este lunes a una invitada muy especial, Blanca Portillo, que nada más entrar en el espacio de Movistar se declaró una gran fan y seguidora de Broncano, Grison y compañía.

"¡No me lo puedo creer, esto es muy fuerte!", exclamó la actriz entre risas. "Estoy harta de ver La Resistencia en casa y ahora estoy en el programa", admitió la invitada, que no dudó en piropear al presentador: "Que guapo, que alto, que bien me has salido...".

Pero qué mujer tan feliz jaja#LaResistencia @bpmdv pic.twitter.com/pGCjBbP9vc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 7, 2022

Portillo acudió, como suelen hacer los invitados, con un regalo para Broncano, pero también le llevó uno a Jorge Ponce: "Es que nunca nadie le trae nada". El presentador destacó que "eres de las pocas personas que le han obsequiado algo en 700 programas".

El colaborador apareció en el escenario y se abrazó a la actriz: "No me lo puedo creer, eres un sueño cumplido", admitió Portillo, que no dudó en declararse: "Me gustas muchísimo. Ya sé que tú eres un hombre casado y yo soy una señora mayor...".

"Si hubiera tenido menos edad y tú no hubieras estado casado, te habría declarado mi interés... También me pareces un tío inteligente y gracioso, para llevártelo a casa", añadió la intérprete.

Blanca Portillo, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Ponce admitió que "no estoy acostumbrado a que me digan cosas bonitas..." y Portillo le dijo que "me has ganado el corazón y he decidió entregártelo con una llave". Tras entregarle el regalo, el público comenzó a pedir que se besaran.

Pese a las reticencias del colaborador del programa por medidas sanitarias: "No se puede por la covid", señaló, pero, finalmente, le dio un beso a la actriz. "Nunca te han obsequiado nada, pero lo que te han regalado hoy es lo más bonito que han traído nunca", aseguró Broncano para finalizar.