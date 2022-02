Vecinos del barrio del Clot de Barcelona piden un plan de patrimonio para evitar el derribo de edificios históricos

Vecinos del Clot-Camp de l'Arpa, en Barcelona, piden desde hace tiempo un plan de patrimonio para proteger los edificios y elementos históricos del barrio, tras la pérdida de algunos de ellos. El último es la casa Estrella Coca, un bloque situado en la calle Rogent con València que "lleva más de 80 años formando parte del paisaje urbano y social" de esta zona de la ciudad y que pronto será derribado.

El vicepresidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Clot-Camp de l’Arpa, Miquel Catasús, explica que el valor patrimonial de un edificio va más allá de la importancia arquitectónica, ya que "también hay un tema paisajístico y de casas antiguas y centenarias".

Sobre la casa Estrella Coca en concreto, señala que, pese a no tener "un gran interés arquitectónico, contiene elementos clásicos de la época y una gran importancia paisajística por su ubicación, ya que está situada en la plaza central del barrio", la plaza de l'Oca.

Petición al Ayuntamiento

Por este motivo, cuando los vecinos conocieron los planes que tenía el propietario de este bloque de derribarlo y construir uno nuevo, acudieron al Ayuntamiento en busca de una solución que "evitase esta pérdida irremediable en un lugar tan significativo del barrio".

Finalmente, las negociaciones con el consistorio y con la propiedad de este edificio dieron sus frutos y se llegó a un acuerdo: el edificio se derribará, pero se conservarán elementos significativos del anterior, como la puerta, las barandillas de los balcones y las serigrafías de la fachada.

Sin embargo, si bien esta decisión es "mejor que la fachada inicialmente prevista", los vecinos critican que esta solución no es "la mejor" ni la que reivindican "para los centenares de fincas del barrio que tienen valor patrimonial, paisajístico, artístico, etc." y lamentan que no se haya aprobado ya un buen plan de patrimonio de barrio, como piden desde hace años y como se ha hecho, por ejemplo, en Gràcia.

Además, piden que este plan se haga "teniendo en cuenta los intereses legítimos de todos los afectados, comenzando por el derecho a la vivienda" de los vecinos que viven en el barrio.

Cartel que pide un plan de patrimonio para el barrio del Clot. Associació de Veïnes i Veïns Clot-Camp de l'Arpa @avvc_ca

El pasado abril, los vecinos del Clot-Camp de l'Arpa enviaron una carta a la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, en la que reclamaban el inicio de este plan patrimonial. En julio, el Ayuntamiento contestó en otra carta en la que les explicaban que sus peticiones estarían incluidas en el plan de patrimonio de ciudad que se estaba elaborando.

Plan urgente para detener las licencias de derribo

Los vecinos respondieron en noviembre que el plan de patrimonio de ciudad no puede satisfacer las necesidades del barrio. "El ritmo de esto es muy lento, de años, y nosotros necesitamos un plan de patrimonio que empiece ya, en pocos meses, porque lo primero que consiguen estos planes de barrio es una moratoria de las licencias de derribo para que se pueda revisar si un edificio tiene valor antes de derribarlo", cuenta Catasús.

"No podemos seguir perdiendo partes importantes de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestro paisaje"

También asegura que el plan de actuación del distrito de Sant Martí ya incluía la protección del patrimonio del Clot-Camp de l'Arpa, por lo que pide que se haga efectiva. "Estos derribos no son algo que pasa cada tres años, sino que ocurre cada equis meses y, después de 20 o 30 años de especulación que se ha cargado libremente mucha cosa, tenemos que proteger lo que queda", remarca.

"No podemos seguir perdiendo partes importantes de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestro paisaje", subrayan los vecinos en un comunicado emitido el sábado, cuando llevaron a cabo una rueda de prensa para denunciar la situación y pedir al Ayuntamiento un "compromiso concreto".