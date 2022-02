Cristina Tárrega critica las palabras de Dulce contra Kiko Rivera: "¿Siempre tiene que hablar esta señora?"

Las polémicas declaraciones de Kiko Rivera en las que llegó afirmar que había agredido a Isa Pantoja cuando esta le amenazó con quitarse la vida han generado un gran revuelo en la familia. Además, el DJ aseguró que no sentía que Isa fuera su hermana.

La indignación de Isa con respecto a las palabras de su hermano se hizo patente durante su conexión con El programa de Ana Rosa en el día de ayer. Además, en Ya son las ocho, la colaboradora afirmó que Kiko le reconoció que se había equivocado a través de un mensaje de Whatsapp.

Este viernes, El programa de Ana Rosa ha conectado con la redacción para contar cuál ha sido la reacción de Dulce. Quien fuera la cuidadora de la joven durante su niñez, ha afirmado: "Me quedé paralizada y me hervía la sangre al saber que había dado esas declaraciones. Ha sido muy fuerte, Kiko ha sido tan miserable con estas declaraciones...".

"Era una situación muy difícil para mi niña, pero ella está hecha de otra pasta", ha continuado leyendo la periodista desde la redacción del matinal. "No callaría, me pasa de todo por la mente y me enferma. Ha rebasado todos los límites e Isa debería denunciar", afirmó Dulce a la comunicadora.

Joaquín Prat, por su parte, ha apuntado que "casi diría que se ha mordido la lengua, con lo que estamos acostumbrados a escuchar". Sin embargo, Cristina Tárrega, colaboradora habitual del programa, ha señalado: "Esta señora ha trabajado en esta casa, se le ha pagado y tal. Creo que ya está bien de meterse en una cosa que es un tema familiar. ¿Es que siempre tiene que hablar esta señora? No lo entiendo".