Las tradicionales historias de amor que tantos argumentos cinematográficos, televisivos y literarios ha acaparado están cambiando. El sencillo y manido 'chico conoce chica' queda, cada vez más, a un lado para dejar paso a otras visiones del amor distintas pero igual de válidas, como el valor de la soltería o la diversidad LGTBI.

Durante años, el colectivo ha estado más que ausente en las tramas sentimentales, y esto ha hecho mella en la posibilidad de sentirse representado o entendido, especialmente en los niños. Pero, afortunadamente, esto es algo que está cambiando en muchos sectores, y el literario es uno de ellos.

Alguien para ti es buen ejemplo de ello, pues esta novela ilustrada de Juan Arcones pone el foco en algo que sucede en la época de instituto: el despertar sexual y el primer amor, que también puede ser entre chico y chico.

Una historia de descubrimiento de identidad con toques autobiográficos

Óscar es el joven 15 años que protagoniza este libro, "la historia de amor y desamor" de este estudiante de instituto que está enamorado de Pablo, el chico guay de la clase que apenas sabe que existe.

"Como creadores, tenemos el deber de contar este tipo de historias de dos chicos adolescentes gays, porque esas historias, durante mucho tiempo, nos han faltado", declara a 20minutos el autor. "Yo cuando era adolescente no tenía este tipo de tramas a las que agarrarme. No encontraba ninguna película, canción, libro o serie que me representara 100%".

Este es el sexto libro del periodista y escritor y, aunque ya había escrito historias de amor homosexual, los protagonistas eran más mayores, por lo que en Alguien para ti quería explorar el "primer descubrimiento sexual y de identidad que todo el mundo tiene a los 14 años".

"Afortunadamente, las editoriales poco a poco apuestan más por este tipo de narraciones, pero hasta ahora el 99% de historias románticas eran cishetero. Que las historias entre un hombre y una mujer sigan existiendo, a mí me encantan, pero tiene que haber de todo, y nosotros también queremos tener ese tipo de historias románticas", defiende el novelista.

Arcones asegura que su novela tiene elementos autobiográficos, cosas con las que parte del colectivo se identificará. Aun así, no toda la historia es 100% real, pues cuenta que, como muchas personas LGTBI, tuvo una "infancia robada", como se la suele llamar.

"No hemos podido vivir plenamente quiénes éramos por miedo al que dirían o porque nos faltaban herramientas y no sabíamos qué hacer. Entonces, poder escribir en un libro cosas que he vivido yo, pero también cosas que me hubiera gustado vivir, es terapéutico", sostiene.

De Wattpad a novela ilustrada

Random Comics acaba de lanzar esta novela ilustrada, tanto en formato físico de tapa blanca como en eBook, pero lo cierto es que muchos lectores ya conocerán esta historia de antes. Y es que Juan Arcones lleva escribiéndola años en Watppad, una plataforma online y gratuita en la que muchos autores van publicando sus escritos, portal en el que cada vez más editoriales ponen el foco, como se puede ver con ejemplos como A través de mi ventana y After, que empezaron en Wattpad y ahora llegan a Netflix.

El periodista, de 2018 a 2020, ha estado publicando Alguien para ti mediante capítulos. En concreto, son tres temporadas las que hay en Wattpad, pero esta novela solo recoge la primera con "algunos cambios y añadidos". Y, por supuesto, la gran novedad de esta edición es el arte de Nagore Odriozola, quien dibuja tanto la portada y las solapas como las "50 ilustraciones, aproximadamente", que incluyen las páginas.

Durante estos años de publicación constante, el autor asegura que ha recibido algunas críticas que le han emocionado, como jóvenes que le han dado las gracias por "ayudarles a abrirse y 'salir del armario' con sus padres", pero, las que más destaca han sido los mensajes de madres: "Me dicen que lo han leído y que les he hecho entender a su hijo".

Ahora, Juan Arcones está centrado en el lanzamiento de Alguien para ti con Random Comics, que espera que coseche el mismo tipo de reacciones que en Wattpad, pues su "meta es que haya una segunda parte". Pero, si no pudiera ser, ya tiene "otros libros preparándose y cocinándose", concluye.