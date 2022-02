Juan del Val habla de su última polémica en 'El hormiguero': "Agradezco el enorme apoyo que he recibido"

Un jueves más, y tras la entrevista a Ainhoa Arteta (que acudió a El hormiguero para comentar su recuperación tras los problemas de salud sufridos el último año), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Pero antes de comenzarla, el presentador se dirigió a Del Val: "Quiero comentar contigo una polémica falsa de la que veo mucho titular por ahí de que te iban a denunciar por delito de odio a raíz del último programa, que era una broma y una ironía".

El escritor le respondió que "titulares hay tantos... desde que me metí con las personas que comen queso de postre, no he visto una polémica igual", provocando las risas en el plató,

Tertulia de 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"No tengo mucho que decir, esto no va a ninguna parte, por supuesto. Quiero agradecer el enorme apoyo que he recibido, jamás había recibido tanto después de una polémica", afirmó el colaborador.

Que añadió: "También hubo un momento muy duro en este programa, que fue cuando me metí con esas personas que van a la playa con una toalla pequeña. Después de esa y el queso, la de los niños superdotados ha sido la más grave".