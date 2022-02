Ainhoa Arteta, en 'El hormiguero': "Al salir del hospital tras el coma el iPhone no me reconocía la cara"

El hormiguero concluyó la semana recibiendo este jueves a Ainhoa Arteta. La soprano visitó el programa de Antena 3 para charlar con Pablo Motos en su primera entrevista en un plató.

"Celebramos la vida porque casi te mueres...", le dijo el presentador a la invitada, que comentó los graves problemas de salud que sufrió el pasado año y que casi le cuestan la vida.

.@Ainhoarteta nos ofrece su primera entrevista después de estar muy enferma #ArtetaEH pic.twitter.com/JolsXW8wGn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 3, 2022

"Fue un cólico nefrítico que se complicó y me indujeron al coma durante cuatro o cinco días. Me salvé por los pelos porque soy alérgica a la penicilina, ya que mi cuerpo había generado resistencia a los antibióticos. Pero no fue covid", recordó.

Y la cantante quiso destacar que "tenía las manos y los pies negros porque no les llegaba riego por la medicación. Perdí un dedo de la mano derecha y salvé la izquierda porque es la que está más cerca del corazón y le llegaba riego".

"Fíjate como estaría físicamente que al salir del hospital, el iPhone no me reconocía la cara, no tenía el dedo para la huella y no me acordaba de la clave para desbloquearlo", aseguró.