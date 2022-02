Anabel Pantoja, muy enfadada por los rumores de infidelidad tras su ruptura con Omar: "Me he desenamorado"

No están siendo unos días fáciles para Anabel Pantoja. A pesar de que tomó la decisión de separarse con su marido, Omar Sánchez, hace más de dos semanas, la publicación de la noticia ha creado todo tipo de interrogantes alrededor de la pareja.

La sobrina de Isabel Pantoja acudió a Sálvame este pasado lunes para explicar sus propios detalles de su ruptura con el exconcursante de Supervivientes, pero muchos no han creído sus declaraciones de que no hay terceras personas implicadas en esta separación.

El programa ha puesto el ojo en su entrenador personal y ha publicado más imágenes donde Anabel aparece con otros hombres. Sin embargo, una misteriosa información de María Patiño ha sobrepasado la paciencia de la colaboradora.

Anabel Pantoja se derrumba al entrar en plató. Muchísima fuerza @AnabelPantoja00



Te queremos 💖 #yoveosalvame pic.twitter.com/psurhCA4HY — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 1, 2022

La presentadora de Socialité ha hecho referencia a "un hecho" que sucedió en octubre tras la boda y que podría haber sido el detonante del distanciamiento entre el canario y la sevillana. Ante las imágenes, Pantoja ha amenazado con abandonar el plató.

Anabel Pantoja: “Podría haberlo hecho público cobrando más, porque me lo han ofrecido y lo he hecho en mi programa cobrando lo mismo” #yoveosalvame pic.twitter.com/HuKXVEuhml — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 1, 2022

"Me parece que he sido muy generosa", ha comentado tras una vuelta de publicidad, señalando que podría "haber cobrado mucho dinero" por haber contado su perspectiva de la ruptura. "Lo he hecho en mi programa cobrando lo mismo" y, por eso, quiere que la información de Patiño quede en su intimidad.

Anabel Pantoja: “Mi separación es mía y si me he desenamorado no soy la primera, ni la última persona en España”



BRAVISIMA #yoveosalvame pic.twitter.com/wn2A7T0O3m — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 1, 2022

Eso sí, al resto que han amenazado con desvelar posibles infidelidades les pide que "lo sacen todo". "Tengo la conciencia tranquilísima", ha declarado: "Yo no vengo a mi puesto de trabajo a desmentir la existencia de terceras personas".

"Mi vida es mía, mi separación es mía. He contado lo que me ha sucedido y si me he desenamorado, no soy ni la primera ni la última persona en España", se ha defendido.