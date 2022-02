La Justicia vasca rechaza mantener la exigencia del pasaporte covid para poder acceder a bares y restaurantes

El Tribunal Superior del Justicia del País Vasco ha resuelto no autorizar la ampliación hasta el 14 de febrero de la exigencia del pasaporte covid en bares, restaurantes y locales de ocio nocturno, y ha rechazado también su uso en hoteles y salas de juego, como había planteado el Gobierno Vasco.

En un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo dictado tras deliberar esta mañana, el tribunal ha afirmado que la solicitud de autorización judicial de prórroga de la medida respecto a establecimientos donde hasta ayer era necesario presentar el pasaporte ahora "no supera el triple juicio de proporcionalidad, necesidad y fundamentalmente de idoneidad, al no justificar precisamente la eficacia de la medida, a día de hoy, para evitar o reducir de manera apreciable los contagios".

Además, ha considerado que cuando la incidencia de la pandemia está "en claro descenso", "difícilmente se puede justificar la ampliación a nuevos espacios" (en referencia a hoteles, alojamientos turísticos y salones de juego) "de una medida restrictiva de derechos fundamentales".

Silencio en el Ejecutivo hasta no estudiar la resolución

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, y la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, se han referido a esta decisión que se ha conocido justo en el momento en el que se estaba celebrando la comparecencia.

Ambos representantes del Gobierno han señalado que no tenían conocimiento de la decisión adoptada por el TSJPV y, por lo tanto, no han querido dar a conocer su opinión al respecto.

"Con la información que tenemos -que es ninguna, que es un whatsApp-, no somos capaces de entender cuál es la decisión del TSJPV. Entonces, no vamos a hacer una valoración sobre algo que no entendemos y no conocemos. Cuando conozcamos el contenido de la resolución, daremos nuestra opinión", ha dicho Zupiria.

En la misma línea, Sagardui ha afirmado que no disponían de la información sobre la decisión judicial y, por lo tanto, ha asegurado que esperarán a conocer el auto antes de hacer "ninguna valoración al respecto".