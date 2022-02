Así es Leah Behn, la nieta del rey Harald de Noruega que triunfa en TikTok

Apenas tiene 16 años (nació el 8 de abril de 2005), pero ya es toda una estrella. No le hacía falta porque ya era famosa desde su nacimiento: Leah Isadora Behn, hija mediana de la princesa Marta Luisa de Noruega y de su exmarido, el difunto escritor Ari Behn. Sin embargo, ha decidido que una parte de su futuro esté supeditado a sus followers. Por que cómo les va a privar ahora de su día a día cuando ya es toda una influencer de TikTok.

Mientras que en España el gran royal de las redes sociales sigue siendo Pablo Urdangarin, que ya tiene en TikTok más de 65.000 seguidores a la espera de sus siguientes vídeos, los fans de Leah Behn superan los 120.000, quienes la han convertido en el ejemplo perfecto de cómo conjugar la nobleza con las redes sociales, sobre todo aprovechando que no forma parte de la monarquía per se, dado que nunca tendrá un papel oficial dentro de la familia real noruega.

La nieta de de los reyes Harald V y Sonia de Noruega aprovecha así la oportunidad que le dio su madre cuando se desligó del trono escandinavo: ella es la primogénita, pero cuando nació (en septiembre de 1971) aún estaba vigente la Ley Sálica; aunque en 1990 esta sería sería derogada, el heredero sigue siendo su hermano pequeño, el príncipe Haakon.

Esa libertad de movimientos, aunque ha tenido como consecuencia que no ostente ningún título real, le permite no estar sujeta a los protocolos y a las restricciones a las que está sometida, por ejemplo, su prima, la princesa Ingrid Alexandra, quien a sus 18 años ya comienza a tener una larga lista de responsabilidades. Eso sí, no hay que olvidar que Leah Isidora ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión al trono noruego.

Aún con todo, Leah Behn, que hace tres años enfrentó el durísimo trance del suicidio de su padre (el día de Navidad de 2019), se ha convertido en toda una influencer de estilos de vida y, sobre todo, para lo que se suele utilizar esta red social tan famosa entre la generación Z: los bailes.

En algunos de ellos, aparte de salir con otras amigas influencers, también han aparecido su madre (con, por cierto, un jersey muy navideño y el título Mami bonita) o sus hermanas (Maud Angélica, la mayor, nacida en 2003, y la menor, Emma Tallulah, de septiembre de 2008).

Aunque utiliza en sus vídeos multitud de las canciones más actuales de la plataforma, internacionalmente hablando, lo cierto es que su especialidad es hablar de, sobre todo, maquillaje, para lo que también utiliza la otra gran red social, Instagram, donde cuenta con cerca de 75.000 seguidores que ven las increíbles transformaciones de la joven en personajes como La Novia Cadáver, El Grinch o con la cara dividida entre el cielo (maquillada como un ángel) y el infierno (como diablesa).

Y eso solo en una de sus cuentas de Instagram, la dedicada al make up, porque tiene otra, donde es seguida por alrededor de 35.000 personas, en la que se centra en su faceta como modelo, dado que es una apasionada de moda y de las marcas, donde también da consejos de belleza y cuidados y que tiene conectada a su cuenta de VSCO, una aplicación móvil de fotografía que funciona a modo de galería. En esta cuenta, además, actúa mucho más con poses y estilismos que advierten cómo la joven no ha dudado en intentar aprender de las mejores en su campo.

Y es que, más allá de que se pueda pensar que, quizá, el jurado no fue del todo parcial, lo cierto es que Leah Behn ya cuenta con un premio por su labor en las redes sociales: este pasado 2021 se alzaba con el premio a la mejor influencer de belleza del año en los Vixen Awards de Noruega. Además, a primeros de ese mismo año había debutado en una alfombra roja de este estilo y nada más y nada menos que en un evento organizado por Kylie Jenner para su firma de cosméticos.

Por si fuera poca la polivalencia de Leah, también tiene su propio canal de YouTube. Esa multifuncionalidad le ha seguido funcionando con los vlogs, dado que también cuenta con una buena legión de seguidores: 11.600. Estos vídeos los suele usar, por ejemplo, para dejar testimonio visual de todos los viajes que realiza, como cuando hace un mes subió cómo pasó unos días en Dubái o el último, en Los Ángeles, yendo con toda su familia a visitar al novio de su madre, el chamán Durek Verrett.

Además, la joven se muestra concienciada con ciertos temas que cada vez son más totémicos de su generación como la salud mental o la cuestión de la elección de género, poniendo ella en su perfil cuáles son aquellos por los que hay que referirse a ella ("she/her", los femeninos en lengua inglesa).