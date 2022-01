La victoria de Chanel Terrero en el Benidorm Fest ha generado mucha polémica. No estaba entre las apuestas para ganar el festival, sino que eran Rigoberta Bandini y Tanxugueiras las favoritas. Por ello, muchos son los que están decepcionados con la elección, especialmente por la diferencia de votos entre el jurado y la audiencia.

Sin embargo, algunos están injustamente lanzando sus críticas hacia la propia Chanel, que simplemente presentó su propuesta y se ha encontrado con que es la vencedora. De hecho, los demás artistas le han mostrado su apoyo y han dejado ver la complicidad y buen rollo que había en el certamen.

Rigoberta Bandini ha sido una de ellas, pues ya es mítica la imagen de ellas cogidas de la mano antes de saber el resultado final. Pero, además, quiso enviarle un mensaje a través de sus redes sociales: "Quiero mandarle toda mi fuerza a Chanel, te agarramos del brazo tal y como hacíamos en nuestra canción. Hermana, lo vas a petar".

Los participantes del Benidorm Fest han derrochado compañerismo y deportividad, pero no han estado ajenos a las críticas de las redes sociales. Por ello, Bandini también ha reaccionado a todo el odio que está recibiendo Chanel.

Muchxs nos creímos el sueño de que volvía el festival de Benidorm — Rigoberta Bandini (@rigobandini) January 31, 2022

"Muchos nos creímos el sueño de que volvía el festival de Benidorm", ha escrito este lunes en Twitter. Algunos interpretaron que se refería que, al no haber ganado ella, no estaba conforme, pero lo cierto es que su mensaje era porque, tras las críticas a la ganadora, no queda nada de ese positivismo y esas ganas por disfrutar de esta preselección.

No más odio, más amor💗 https://t.co/BPvvF17a5n — Rigoberta Bandini (@rigobandini) January 31, 2022

De hecho, la artista lo confirmó después con otra proclama: "No más odio, más amor".