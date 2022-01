Los nexos de Chanel con el jurado que avivan aún más la polémica por su victoria en el Benidorm Fest

"Señora' y señore'", Chanel, un huracán de origen cubano y componente catalana que nadie vio venir hace solo una semana, barrió el primer Benidorm Fest hasta hacerse con el Micrófono de bronce y el derecho a representar a España en Eurovisión 2022 con su tema SloMo.

No sin polémica. Uno de los grandes motivos de duda y malestar que han asaltado a los espectadores de Benidorm Fest y que aún colea fue el quinto puesto que el jurado profesional otorgó a una de las grandes aspirantes al triunfo, las gallegas Tanxugueiras, que, sin embargo, fueron las favoritas de los dos sistemas de voto popular.

También ha habido comentarios suspicaces en redes que inciden en la vieja relación existente entre Chanel y uno de los miembros de ese jurado, la coreógrafa Miryam Benedited. En redes se ha rescatado varias fotografías en las que la cantante aparece junto a la coreógrafa, con quien coincidió durante su paso por Tu Cara Me Suena.

#tongazo

Felicidades a Chanel y a Myriam Benedited, muy guapas las dos en la foto pic.twitter.com/kVmPHXtPfB — 1997 supernovas🗡️🩸 (@peroarmamos) January 29, 2022

La propia Chanel quiso desmarcarse de esta relación. "Hace 4 años que no hablo con ella", señaló la catalana, que no ha podido frenar, sin embargo, la polémica por esta amistad.

Y mañana .... Otra gala de Tu cara me suena!!!! pic.twitter.com/U88KDN5Z0U — Miryam Benedited (@MiryamBenedited) November 26, 2015

"Es coreógrafa y yo bailarina y llevo en esto desde los 16 años. Ella ha trabajado con muchas candidaturas que han optado a Eurovisión y con otras personas de quienes no se ha hablado. Es que somos gente en la profesión y nos conocemos todos. De hecho, no hemos hablado de esto y no sé lo que piensa", insistió.