Rigoberta Bandini se quedó a un paso de materializar su sueño y representar a España en Eurovisión. Era la favorita en todas las apuestas, pero no pudo con el tirón y el potencial de Chanel, que acumuló 96 votos frente a los 91 de Rigoberta en la final del Benidorm Fest, y será ahora la representante oficial de España en el festival europeo de la canción. Pero, ¿quién es Rigoberta Bandini?

Saltó a la fama en verano de 2020 por su canción In Spain We Call It Soledad, y en 2021 llegaron éxitos como Perra, Too Many Drugs o Ay mamá, con el que se presenta al Benidorm Fest. Por tanto, la carrera de la cantante de 31 años tiene apenas año y medio de recorrido, lo cual no ha impedido que se haya convertido en una de las artistas más reconocidas del panorama musical.

Sin embargo, lo cierto es que prácticamente todo el mundo la ha escuchado alguna vez, y mucho antes de que publicara ninguna canción. Quizá no como Rigoberta Bandini, pero sí como Paula Ribó.

La barcelonesa lleva desde niña en el mundo del doblaje y solo hay que echar un ojo a los papeles que ha interpretado como actriz de voz para saber que ha formado parte de la vida de la mayoría de españoles.

Cuando solo era una niña, interpretó pequeños papeles en películas animadas como Toy Story 2, Monstruos S.A., 102 dálmatas o El jorobado de Notre Dame 2, pero también dio voz a un personaje principal: Caillou, protagonista de su serie homónima en la que, además, cantaba la sintonía de cabecera.

Entre algunos de sus papeles más destacados a lo largo de su carrera están la agente Judy Hopps (Zootrópolis), Chihiro (El viaje de Chihiro), Poppy (Trolls), Mérida (Brave) o Eep (Los Croods). Pero, además, también ha hecho las voces habladas de las versiones infantiles de algunos famosos personajes, como Elsa de niña (Frozen), Kim Possible o Elizabeth Swann (Piratas del Caribe).

Porsha Cyrstal (¡Canta! 2), Dora la exploradora (Dora y la ciudad perdida), La mamut Steffie (Ice Age 4) o Princesa Dot (Bichos) son otros de sus reconocidos papeles.

Además, también ha puesto su voz en personajes episódicos de series como Friends, El mentalista o CSI, entre muchas otras. Solo hay que echar un vistazo a su larga trayectoria en ElDoblaje.com para ver que Rigoberta Bandini siempre ha estado presente en nuestras vidas.