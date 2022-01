El padre de los niños secuestrados por su madre aparece en 'El programa de AR': "Ella nunca se ha ocupado de ellos"

El presunto secuestro de sus dos hijos menores por parte de su madre, Verónica Saldaña, quien se encuentra en busca y captura, ha creado un gran revuelo en todos los medios de comunicación, que han decidido hacerse eco de la noticia y de las contradictorias versiones que ofrecen unos y otros.

Este lunes, El programa de Ana Rosa ha contado en el plató con la participación de José Manuel Ortiz, padre de los niños, quien ha explicado que se siente "desamparado porque la justicia no está protegiendo" a sus hijos de su madre, que aparece en las televisiones diciendo "barbaridades".

Ortiz ha agregado que no sabe "en qué situación están los niños" y que la Policía le ha confirmado que ninguno de los dos está yendo a ningún colegio. Además, ha señalado que, posiblemente, tanto Verónica como los pequeños se encuentren con la madre de esta, quien, seguramente, se esté ocupando de los niños porque "la madre nunca se ha hecho cargo de ellos".

Incluso, José Manuel ha apuntado que Verónica interpuso una denuncia contra él por violencia de género después de que ella le agrediese a él con unas tijeras. Tras el testimonio, el juez interpuso una orden de alejamiento contra Ortiz, aunque aún no se ha podido juzgar nada, pues ella está en paradero desconocido. Además, el padre de los niños ha añadido que "a Verónica le compensa hacer creer que es víctima de violencia de género".

"Como pareja llevábamos mucho tiempo mal, ella no trabaja ni ha trabajado nunca. Tampoco cuidaba a los niños, siempre estaba la abuela con ellos. Ella no quería divorciarse y siempre que sacaba el tema me amenazaba con todo lo que le iba a tener que pagar", ha explicado José Manuel Ortiz.

Por su parte, Patricia Pardo ha criticado la labor de la Policía, pues no cree que sea "tan complicado localizar a los dos menores". La presentadora ha agregado que las fotografías de los niños y las declaraciones de Verónica circulan por todo el país y que resulta increíble que nadie los haya reconocido aún, a no ser que no salgan de casa. Esta teoría la ha apoyado José Manuel, quien piensa que sus hijos se encuentran "en una casa en medio del campo y no salen de ahí".

El matinal ha contado, además, con la participación de una de las primas de Verónica, quien se ha posicionado de parte de José Manuel, alegando que a la madre de los niños "lo único que le interesa es ir persona por persona sacándoles dinero" y que, además, "es una mentirosa que debe dinero a la familia por varias estafas".

La prima de Verónica, que ha preferido mantenerse en el anonimato, ha explicado que solo los padres de esta la apoyan, pues ni siquiera su hermana se posiciona de su parte. "Toda su vida se ha volcado en sacarle dinero a la gente. A una de mis primas le sacó el dinero y luego esta prima se puso en contacto con ella para preguntarle por los niños y ella no le hizo ni caso", ha agregado.

De espaldas a la cámara del matinal, la prima de la mujer ha señalado que "su propia madre les está quitando de ir a un colegio y socializar con los demás niños y poder aprender. Yo a esos niños los he visto y he de decir que no tienen ningún problema del aspecto al que ella se refiere. Puede ser que tengan algún trastorno porque no se relacionan con otras personas".