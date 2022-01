Antonio Orozco habla por primera vez de su hija, de cuánto tiempo tiene y de las "muchas preguntas sin respuesta"

Hace menos de dos semanas, coincidiendo con el inicio de 2020, Antonio Orozco sorprendía a todos al anunciar que había sido padre de una niña que se llama Antonella, que llegó al mundo a finales de 2021.

Poco o nada se sabía de la buena noticia para el cantante, ya que nunca había hablado de ello, ni en sus últimas apariciones en televisión ni en sus entrevistas.

Pero este domingo hizo una excepción y charló con Nuria Roca sobre su reciente paternidad. "Yo no he hablado de este tema nunca, pero en algún momento creí que había que hacerlo y sencillamente me gustó comunicarlo así. Fue bonito", dijo en La Roca.

"Antonella, que tiene casi dos meses, es una niña que viene con un pan debajo del brazo, ha sido una alegría, para mí ahora es toda la inspiración, todo lo que uno necesita", dijo sobre la bebé, que calificó como "una bendición".

Aunque bromeó sobre que no le deja dormir muy bien por las noches, Orozco reconoció que Antonella "es muy buena" y que "se porta bien".

También de las dudas que le surgen a diario como padre. "De momento, ahora, como todos los padres, son muchas preocupaciones, muchas preguntas sin respuesta. Mi amigo Javier Tapias, que es un médico estupendo, dice que los niños tendrían que venir con un libro de instrucciones", comentó el cantante de Devuélveme la vida.