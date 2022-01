Anabel Pantoja reacciona a su ruptura con Omar Sánchez y niega que la causa sea su entrenador: "Me veo obligada"

Tan solo cuatro meses después de darse el 'sí, quiero', Anabel Pantoja y Omar Sánchez han roto su relación, según confirma Viva la vida después de varias semanas investigando.

Según contó Kiko Matamoros, Anabel ha conocido a un hombre en Madrid que le ha hecho "perder la cabeza" y le ha sido infiel, y este habría sido el motivo por el que se han separado.

Pese a que en Reyes difundieron ellos mismos los importantes regalos que se hicieron, no pasaron juntos las Navidades. Además, actualmente y desde hace unos días, Anabel Pantoja ya no vive junto a Omar en Pozo Izquierdo, sino que está en un hotel a 40 kilómetros de su casa.

Raquel Bollo, amiga íntima de la familia Pantoja desde hace años, asegura que "desde el inicio de la relación tenía el presentimiento de que la separación iba a suceder".

Sus comentarios frente a la información han hecho pensar al resto de los colaboradores que ella era conocedora de la ruptura con anterioridad, aunque niega que la sobrina de Isabel Pantoja tenga otra relación.

Después, fue la propia Anabel la que tuvo que salir al paso de las informaciones sobre su ruptura, que no desmintió, negando que mantenga ningún tipo de relación amorosa con su entrenador.

"Después de todas las informaciones dadas. Me veo obligada para no perjudicar a personas que tienen familia, trabajo y vida. Mi entrenador e íntimo amigo es Javi Pantoja. Y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente. Sin ser ninguna tercera persona", dijo la sobrina de Isabel Pantoja.