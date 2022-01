El guardaespaldas de Whitney Houston cuenta cómo encontró el cuerpo de la artista en la bañera

El próximo 11 de febrero se cumple el décimo aniversario de una muerte que sacudió al mundo del espectáculo en todo el mundo: la de la cantante y actriz estadounidense Whitney Houston.

Houston tenía 48 años cuando falleció en Los Ángeles. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento (en la bañera) debido a un fallo coronario provocado a su vez por el abuso de la cocaína.

Ahora, Ray Watson, su guardaespaldas y asistente durante más de una década, ha recordado cómo fue el terrible momento en el que encontró el cuerpo de la artista sumergido en la bañera.

Tal y como recoge The Sun, Watson dijo: "Vi a Whitney en la bañera y entré en pánico. No podía decir si estaba viva o muerta. La saqué del agua y traté de revivirla. Entonces todo fue una locura. Fue lo peor que me ha pasado en la vida. Nunca lo olvidaré. Nunca".

Además de la cocaína que le causó un ataque cardiaco masivo, en la autopsia se hallaron restos de marihuana y otras sustancias.

"A veces, cuando pensaba que estaba drogada, lo adivinaba por su apariencia. Solo la observaba para ver si estaba bien, la observaba más de cerca", recuerda Ray Watson.

"Pero nunca la vi consumir drogas, nunca le hablé de drogas y nunca se drogó frente a mí, por respeto. Nunca hablamos de eso y lo dejé pasar", añade el guardaespaldas diez años después.