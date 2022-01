Los ecologistas quieren prohibir las gateras para proteger a las aves de sus depredadores felinos

Todo aquel que tiene un gato y vive en una zona rural o al menos ajardinada sabe que antes o después, su mascota meterá en casa algún pájaro o roedor, víctima de su instinto depredador.

Ahora, la asociación animalista y ecologista PETA ha hecho un llamamiento: quiere prohibir las gateras, las pequeñas puertas por las que los gatos salen al exterior, para proteger a las aves de estos pequeños cazadores.

Tal y como recoge el Daily Mail, PETA justifica su postura no solo por la amenaza que representan nuestros amigos felinos para los animales pequeños, sino también por su propia seguridad.

La organización recuerda que los gatos a los que se les permite salir sin supervisión corren el riesgo de ser atropellados por un coche o ser envenenados. La única excepción a su confinamiento, dicen, es si los propietarios tienen un patio seguro o un recinto de jardín del que los gatos no pueden escapar.

La fundadora de Peta, Ingrid Newkirk, dijo: "La gente no abriría la puerta y dejaría que un niño pequeño deambulara por la calle. Sin embargo, todos los días, los gatos son atropellados, envenenados con anticongelante o mueren a manos de adolescentes que se divierten, porque sus tutores hacen precisamente eso".

"Si amas a tu gato, por el amor de Dios, mantenlo adentro y haz de tu casa su hogar, con vistas para disfrutar y cosas con las que jugar", dice Newkirk

No obstante, la idea de PETA no ha sido muy bien recibida por algunos expertos. Lauren Finka, experta en bienestar de los gatos de la Universidad de Nottingham, dice: "Definitivamente, los gatos no deben permanecer en el interior como una política general. La mayoría se beneficia enormemente de tener la opción de deambular. Esta puede ser una forma importante para que los gatos manejen el estrés de vivir en hogares humanos".

Además, los veterinarios han adviertido que casi la mitad de los gatos en Gran Bretaña son obesos, una situación que empeoraría en caso de tenerlos confinados en casa.

"PETA se está enfocando en la cantidad de vida sobre la calidad de vida. Tener un gato no se trata solo de mantener vivo a un animal, sino de asegurarse de que tenga una vida plena", añade Finka.