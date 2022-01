Antonio David manda un recado a Jorge Javier Vázquez: ​"A la vedette de Badalona le mando un beso"

Antonio David nunca se ha caracterizado por tener una relación cordial con la prensa. Ya desde la época en la que estaba con Rocío Carrasco siempre ha tenido encontronazos con paparazzi y reporteros. Y ahora, a raíz de su polémica nueva relación con Marta Riesco, el ambiente se está caldeando... ¡Y mucho!

Su hija Rocío Flores se sometió recientemente a un aumento de pecho en Madrid y Antonio David la acompañó al hospital para poder comprobar de primera mano que estuviera bien. Al término de la operación, y cuando se marchaban en coche hacia la estación de Atocha, tuvo su primer encontronazo con los periodistas.

Rocío Flores consiguió parar a su padre, que subió al coche. Pero de nuevo en la estación volvió a reencontrarse con la prensa y ahí Antonio David puso los puntos sobre las íes, enfrentándose a la reportera de Sálvame. "Hasta aquí. No me vais a seguir hasta dentro del AVE. No me hagáis ningún numerito. ¿Me podéis respetar?" dijo, muy molesto con la situación.

Pero la cosa no quedó ahí. Apodado 'El Penas' por Jorge Javier Vázquez, Antonio David quiso mandar un mensaje al presentador de Sálvame. "A la vedette de Badalona le mando un beso. A ver si esto lo ponéis, a ver si este clip lo ponéis". La guerra entre el excolaborador del programa y su presentador estrella acaba de comenzar.